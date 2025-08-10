Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
+ Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự.
+ Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty.
+ Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.
+ Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.
+ Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.
+ Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
+ Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.
+ Lập ngân sách nhân sự.
+ Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp.
+ Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp.
+ Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.
+ Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,…
+ Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
+ Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính.
+ Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.
+ Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 - 5 năm ở vị trí tương đương
Có bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
+ Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm
+ Kỹ năng lập kế hoạch
+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Khả năng bao quát và giám sát công việc
+ Chịu được áp lực công việc
+ Khả năng làm việc độc lập cao
+ Có khả năng tư duy, lý luận và ra quyết định tốt
+ Thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự
+ Thường xuyên cập nhật Luật Doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định có liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận, phù hợp với năng lực.
- Chế độ phúc lợi, phụ cấp ngoài lương theo chế độ của Công ty.
- Có cơ hội tăng lương định kỳ.
- Nghỉ chủ nhật hàng tuần và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 35 phố Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

