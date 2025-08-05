Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản trị lộ trình chuyển đổi và danh mục dự án toàn hàng

• Tham mưu, xây dựng và giám sát lộ trình triển khai chuyển đổi từng giai đoạn theo định hướng của HĐQT, bảo đảm phù hợp với chiến lược và năng lực thực thi của ngân hàng

• Quản trị danh mục chương trình, dự án chuyển đổi toàn hàng đảm bảo tính liên kết, tận dụng hiệu quả nguồn lực.

• Thiết lập và vận hành cơ chế quản trị danh mục dự án.

• Tổ chức theo dõi và giám sát chặt chẽ tiến độ, chi phi và chất lượng triển khai các dự án chuyển đổi, phối hợp với các bên liên quan để xử lý các rủi ro, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

• Phối hợp xây dựng kế hoạch hành động của các Khối nghiệp vụ, giám sát, để xuất giải pháp đảm bảo đúng kế hoạch, định hướng, mục tiêu chuyển đổi,

2. Quản lý chất lượng dịch vụ nội bộ

• Thiết kế và tổ chức triển khai hệ thống đo lượng hiệu quả dịch vụ nội bộ (các chỉ số cam kết SLAs, chỉ số hiệu suất KPIs và cơ chế thu thập phản hồi từ các đơn vị sử dụng dịch vụ)

• Tổ chức kiểm tra, giảm sát việc thực hiện bộ chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ và hiệu suất của các Khối nghiệp vụ

• Tổ chức phân tích dữ liệu và đánh giá chất lượng thực thi dịch vụ nội bộ

• Đề xuất sáng kiến cải tiến hiệu suất và nâng cao trải nghiệm dịch vụ nội bộ

3. Quản lý nhân sự