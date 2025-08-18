Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng hành chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Trưởng phòng hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ điều hành và quản trị tài chính
+ Trợ giúp TVHDQT phụ trách Tài Chính trong việc quản trị tài chính chiến lược, bao gồm: hoạch định vốn, cơ cấu tài chính, tối ưu dòng tiền cho các dự án bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD.
+ Theo dõi và tổng hợp tình hình tài chính – đầu tư của toàn tập đoàn: các dự án, công ty con, công ty liên kết.
+ Chuẩn bị các báo cáo phân tích định kỳ và đột xuất phục vụ Ban Tổng Giám đốc và HĐQT (P&L, Balance Sheet, Cash Flow, IRR dự án).
- Huy động vốn & đầu tư
+ Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các hoạt động huy động vốn: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, IPO, private equity, hợp tác chiến lược.
+ Phối hợp với các đơn vị kiểm toán, tư vấn luật, ngân hàng đầu tư trong quá trình huy động vốn và tái cấu trúc tài chính.
Kiểm soát và tuân thủ
+ Giám sát việc tuân thủ các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, luật chứng khoán (chuẩn bị cho IPO).
+ Theo dõi rủi ro tài chính (nợ xấu, thanh khoản, biến động lãi suất, rủi ro pháp lý) và đề xuất biện pháp kiểm soát.
- Quản trị nội bộ & hỗ trợ điều hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Teambuilding hằng năm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niêm
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

