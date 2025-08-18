Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hỗ trợ điều hành và quản trị tài chính

+ Trợ giúp TVHDQT phụ trách Tài Chính trong việc quản trị tài chính chiến lược, bao gồm: hoạch định vốn, cơ cấu tài chính, tối ưu dòng tiền cho các dự án bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD.

+ Theo dõi và tổng hợp tình hình tài chính – đầu tư của toàn tập đoàn: các dự án, công ty con, công ty liên kết.

+ Chuẩn bị các báo cáo phân tích định kỳ và đột xuất phục vụ Ban Tổng Giám đốc và HĐQT (P&L, Balance Sheet, Cash Flow, IRR dự án).

- Huy động vốn & đầu tư

+ Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các hoạt động huy động vốn: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, IPO, private equity, hợp tác chiến lược.

+ Phối hợp với các đơn vị kiểm toán, tư vấn luật, ngân hàng đầu tư trong quá trình huy động vốn và tái cấu trúc tài chính.

Kiểm soát và tuân thủ

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, luật chứng khoán (chuẩn bị cho IPO).

+ Theo dõi rủi ro tài chính (nợ xấu, thanh khoản, biến động lãi suất, rủi ro pháp lý) và đề xuất biện pháp kiểm soát.

- Quản trị nội bộ & hỗ trợ điều hành