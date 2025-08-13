Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Trưởng phòng hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Khai báo, triển khai kênh truyền VPN/Internet trên môi trường mạng DC VXLAN/EVPN
- Xử lý sự cố kênh, sự cố mạng DC
- Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị mạng lưới trong DC
- Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới thseo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng.
- Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới
- Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.
+ Nắm tốt các kiến thức về giao thức mạng IP Layer 2, Layer 3 (STP,LACP,M-LAG,OSPF,BGP).
+ Có kiến thức về các công nghệ network mới trong DC là một lợi thế: VXLAN, EVPN, Automation.
+ Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng ISP, hoặc mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.
+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat.
+ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.
Quyền lợi:
- Mức lương: Upto 40 tr

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-hanh-chinh-thu-nhap-1-000-1-500-thang-tai-ha-noi-job367095
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN HÀ ST
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Thang Máy Và Thiết Bị Nam Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Thang Máy Và Thiết Bị Nam Long
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Casla làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Casla
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Thái Bình thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 2,500 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
2,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Expeditors Vietnam Company Limited- Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1500 Triệu Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Techcom Securities (Tcbs)
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm