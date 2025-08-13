Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Khai báo, triển khai kênh truyền VPN/Internet trên môi trường mạng DC VXLAN/EVPN

- Xử lý sự cố kênh, sự cố mạng DC

- Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị mạng lưới trong DC

- Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới thseo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng.

- Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới

- Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.

+ Nắm tốt các kiến thức về giao thức mạng IP Layer 2, Layer 3 (STP,LACP,M-LAG,OSPF,BGP).

+ Có kiến thức về các công nghệ network mới trong DC là một lợi thế: VXLAN, EVPN, Automation.

+ Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng ISP, hoặc mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.

+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat.

+ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.

Quyền lợi:

- Mức lương: Upto 40 tr

