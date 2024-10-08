Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn An Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hiểu rõ về nghiệp vụ Kinh doanh xuất khẩu, có kiến thức về Xuất nhập khẩu Lên kế hoạch chỉ tiêu, doanh số cho phòng Sale và phân bổ cho từng nhân sự, đảm bảo tính thực tế và khả thi. Xây dựng quy trình tìm kiếm, khai thác khách hàng đạt mục tiêu doanh số Xây dựng hệ thống báo cáo cá nhân theo ngày, tuần, tháng cho nhân viên Huấn luyện, đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho nhân sự Thúc đẩy, tạo động lực cho các thành viên trong công việc, hướng đến mục tiêu chung đã đề ra. Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhân sự đạt KPI cá nhân Đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự để có phương án đề xuất về cơ chế đối với BGĐ Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác bán hàng Tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kinh tế hoặc ngoại thương

Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh

Có chuyên môn giao việc, quản lý nhân sự

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm phục vụ công việc;

Kỹ năng đào tạo

Giao tiếp, xử lý vấn đề: Tốt

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 15 -25 triệu + % hoa hồng theo doanh thu Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH

