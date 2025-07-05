Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Ct2D, VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

-Cài đặt, quản lý máy chủ cho các ứng dụng web services và SaaS công ty phát triển.

- Xây dựng và quản lý pipeline CI/CD để tự động hóa quy trình triển khai ứng dụng.

- Đề xuất phương án, giám sát hiệu suất hệ thống, tối ưu tài nguyên và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

- Đánh giá, dự đoán, theo dõi khả năng chịu tải của hệ thống.

- Thiết kế luồng triển khai, tích hợp, cập nhật các mô hình học máy.

- Đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật hệ thống (quản lý firewall, VPN, IAM).

- Xử lý sự cố và cung cấp giải pháp nhanh chóng để duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò DevOps hoặc Quản trị hệ thống.

- Nắm kiến thức về mạng máy tính, cấu hình domain, ip, …, cấu hình thành thạo các công cụ proxy nginx, haproxy, …

- Kinh nghiệm với các công cụ CI/CD như Jenkins, GitLab CI, hoặc GitHub Actions.

- Hiểu biết về containerization và orchestration (Docker, Kubernetes).

- Kỹ năng scripting tốt (Python, Bash, hoặc Go) để tự động hóa quy trình.

- Nắm vững các công cụ giám sát và logging (Prometheus, Grafana, ELK Stack).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và xử lý vấn đề nhanh chóng.

Quyền Lợi

-Mức lương: từ 15 - 25 triệu

- Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

- Review năng lực định kỳ 01 năm/lần

- Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động

- Du lịch, nghỉ mát, team building,... hằng năm

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.

- Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/năm.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

