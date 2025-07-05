Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAMASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đông La, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực cửa thép, cửa thép ngăn cháy, cửa cuốn chống cháy. Tìm kiếm khách hàng mới; tư vấn, giới thiệu về sản phẩm kinh doanh của công ty tới khách hàng có nhu cầu.

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và các bộ phận liên quan tiến hành lên báo giá, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Tư vấn giải pháp, báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đơn hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư, mở rộng thị trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh gia công cơ khí, cửa chống cháy.

• Nhiệt tình, sẵn sàng học tập.

• Kỹ năng giao tiếp - đàm phán tốt.

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAMASHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thực tế bao gồm: Lương cơ bản/ lương cứng (không phụ thuộc vào KPI) + % doanh số x KPI.

- Thời gian thử việc: 1-2 tháng. Lương thử việc = 85% lương cứng. Ko áp dụng KPI trong Tgian thử việc

Quyền lợi

- Xét tăng lương hàng năm

- Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

- Du lịch/nghỉ mát.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng; chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAMASHI

