Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đà Nẵng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mục tiêu doanh số được phân bổ
2. Quản lý hàng hóa, vốn tồn
3. Quản lý nhân sự tại đơn vị
4. Kiểm tra, kiểm soát quy trình, quy định, thủ tục tại đơn vị
5. Chăm sóc & phát triển khách hàng
6. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc
7. Quản lý tài sản tại đơn vị
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
