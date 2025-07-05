Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đà Nẵng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mục tiêu doanh số được phân bổ

2. Quản lý hàng hóa, vốn tồn

3. Quản lý nhân sự tại đơn vị

4. Kiểm tra, kiểm soát quy trình, quy định, thủ tục tại đơn vị

5. Chăm sóc & phát triển khách hàng

6. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc

7. Quản lý tài sản tại đơn vị

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

-Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu Anh văn căn bản.

-Trình độ tin học: Tin học văn phòng tốt (thành thạo Word, Excel, Powerpoint...)

-Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc các vị trí liên quan đến quản lý bán hàng.

Kỹ năng:

-Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt;

-Kỹ năng giải quyết vấn đề;

-Kỹ năng tổ chức công việc;

-Kỹ năng lãnh đạo.

Các yêu cầu khác:

- Có tầm nhìn và chiến luợc, có khả năng tạo ảnh hưởng, quản lý & phát triển con người.

-Tác phong chuyên nghiệp, vui vẻ, hoạt bát, năng động, dễ hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Lương tương xứng năng lực.

Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Thưởng theo doanh số bán hàng; thưởng Tháng 13; thưởng KPIs; thưởng vào các dịp lễ tết.

Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty...

Chi phí Tiền ăn giữa ca, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện theo Luật quy định.

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Du lịch hằng năm.

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Các hoạt động tập thể: Team Building, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, nghỉ mát...

Các hoạt động công đoàn : Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin