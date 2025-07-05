Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty – EveryGreen, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp từ Ý, với bề dày 60 năm phát triển trên thị trường toàn cầu trực tiếp tới các khách hàng.
EveryGreen
Đến trực tiếp các salon tóc chuyên nghiệp trên địa bàn phụ trách để tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về sản phẩm dịch vụ.
Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được phân công.
Tiếp nhận thông tin khiếu nại khách hàng, hỗ trợ giải quyết.
Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc và thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đi thị trường hàng ngày, giao tiếp tốt
Có phương tiện đi lại, không ngại di chuyển và tiếp xúc khách hàng trực tiếp
Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.
Kiên nhẫn, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 – 25 triệu/tháng (Gồm: LCB: 9 triệu/tháng + phụ cấp: 2 triệu/tháng + % doanh số + thưởng)
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách phúc lợi khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Được nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm, teambuiding.
Môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội phát triển.
Được trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc tóc hàng đầu thế giới.
Tham gia những sự kiện hair show đẳng cấp từ các chuyên gia nước ngoài về VN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
