Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Hoa Lư, Đống Đa, TP Quy Nhơn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Quản lý và điều hành nhóm kinh doanh, đôn đốc và giám sát nhân viên đạt mục tiêu.
Đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Phối hợp xây dựng quy trình tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với dự án, nguồn lực hiện có và yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn tài chính, chứng khoán, hoặc thương mại.
03 năm kinh nghiệm
Có chứng chỉ Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản.
Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản
Hiểu biết về digital marketing, luật kinh doanh bất động sản, và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
digital marketing
luật kinh doanh bất động sản
dịch vụ chăm sóc khách hàng
Am hiểu thị trường và các xu hướng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm về bảo trì hệ thống HVAC, cơ sở vật chất, tiện ích trong tòa nhà chung cư hoặc văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 – 15 triệu/tháng + hỗ trợ cơm trưa và gửi xe.
Lương cơ bản
hỗ trợ cơm trưa
gửi xe
Hoa hồng cá nhân: 60 – 80%
Hoa hồng cá nhân
Hoa hồng quản lý: 6 – 8%
Hoa hồng quản lý
Thưởng nóng: 30 – 40 triệu/sản phẩm.
Thưởng nóng
Hỗ trợ data khách hàng nóng và chi phí marketing trên các kênh truyền thông.
data khách hàng nóng
chi phí marketing
Đào tạo bài bản, rõ ràng, lộ trình thăng tiến minh bạch: sau 6 tháng lên Giám đốc Sàn.
sau 6 tháng lên Giám đốc Sàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 41 Hoa Lư, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

