Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Hoa Lư, Đống Đa, TP Quy Nhơn, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Quản lý và điều hành nhóm kinh doanh, đôn đốc và giám sát nhân viên đạt mục tiêu.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phối hợp xây dựng quy trình tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với dự án, nguồn lực hiện có và yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn tài chính, chứng khoán, hoặc thương mại.

Có chứng chỉ Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản.

Hiểu biết về digital marketing, luật kinh doanh bất động sản, và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Am hiểu thị trường và các xu hướng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm về bảo trì hệ thống HVAC, cơ sở vật chất, tiện ích trong tòa nhà chung cư hoặc văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 – 15 triệu/tháng + hỗ trợ cơm trưa và gửi xe.

Hoa hồng cá nhân: 60 – 80%

Hoa hồng quản lý: 6 – 8%

Thưởng nóng: 30 – 40 triệu/sản phẩm.

Hỗ trợ data khách hàng nóng và chi phí marketing trên các kênh truyền thông.

Đào tạo bài bản, rõ ràng, lộ trình thăng tiến minh bạch: sau 6 tháng lên Giám đốc Sàn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

