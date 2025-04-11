Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND
Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Hoa Lư, Đống Đa, TP Quy Nhơn, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
Quản lý và điều hành nhóm kinh doanh, đôn đốc và giám sát nhân viên đạt mục tiêu.
Đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Phối hợp xây dựng quy trình tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với dự án, nguồn lực hiện có và yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn tài chính, chứng khoán, hoặc thương mại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12 – 15 triệu/tháng + hỗ trợ cơm trưa và gửi xe.
Lương cơ bản
hỗ trợ cơm trưa
gửi xe
Hoa hồng cá nhân: 60 – 80%
Hoa hồng cá nhân
Hoa hồng quản lý: 6 – 8%
Hoa hồng quản lý
Thưởng nóng: 30 – 40 triệu/sản phẩm.
Thưởng nóng
Hỗ trợ data khách hàng nóng và chi phí marketing trên các kênh truyền thông.
data khách hàng nóng
chi phí marketing
Đào tạo bài bản, rõ ràng, lộ trình thăng tiến minh bạch: sau 6 tháng lên Giám đốc Sàn.
sau 6 tháng lên Giám đốc Sàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
