Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Hàng Khoai

- Hoàn Kiếm

- Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích thị trường, Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.
Phát triển thị trường và quản lý quan hệ khách hàng.
Trực tiếp Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Phòng KD.
Tham mưu các chương trình, chính sách về giá bán cho Ban Lãnh đạo công ty.
Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh số.
Lập báo cáo và phân tích các chỉ số kinh doanh, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của phòng kinh doanh; Báo cáo kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Phối hợp với:
+ Bộ phận sản xuất, mua hàng, giao vận, kho... để đảm bảo cung cấp sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng và tiến độ giao hàng.
+ Bộ phận kế hoạch để xây dựng kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm.
+ Bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu.
+ Làm việc chặt chẽ với bộ phận tài chính để lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí kinh doanh.
+ Bộ phận Quản lý chất lượng giải quyết các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác khi BLĐ yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: trong độ tuổi từ 28- 45 tuổi. Trình độ Đại học chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên > 5 năm tại vị trí tương đương. Có khả năng lãnh đạo, khả năng bao quát công việc. Kiên trì, chịu khó, quyết liệt trên thị trường, có ý thức không ngừng cải tiến mục tiêu lớn hơn và tham vọng trong công việc. Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm tiếp cận khách hàng. Phong thái làm việc chuyên nghiệp, chủ động công việc. Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.
Độ tuổi phù hợp: trong độ tuổi từ 28- 45 tuổi.
Trình độ Đại học chuyên ngành kinh tế.
Ưu tiên > 5 năm tại vị trí tương đương.
Có khả năng lãnh đạo, khả năng bao quát công việc.
Kiên trì, chịu khó, quyết liệt trên thị trường, có ý thức không ngừng cải tiến mục tiêu lớn hơn và tham vọng trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm tiếp cận khách hàng.
Phong thái làm việc chuyên nghiệp, chủ động công việc.
Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Văn phòng Sang – Xịn – Mịn giữa lòng phố cổ Hà Nội.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe và nhiều phúc lợi khác...
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.
BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ tết theo chế độ công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phát triển bản thân.
Tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần hoặc tăng đột xuất theo năng lực công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Sếp siêu có Tâm và có Tầm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

