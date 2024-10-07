Tuyển Trưởng phòng kinh doanh FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Là đại diện của FPT IS để làm việc với các công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) để phát triển mảng kinh doanh dịch vụ TPA số cho bảo hiểm sức khỏe. Phát triển mảng kinh doanh phân phối bảo hiểm số, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để phân phối các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng của họ. Bán các giải pháp/sản phẩm khác cho công ty bảo hiểm. Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh định kỳ của các dự án đã chạy để phát triển và mở rộng kinh doanh. Các công việc khác theo nhu cầu phát triển kinh doanh.

Là đại diện của FPT IS để làm việc với các công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ) để phát triển mảng kinh doanh dịch vụ TPA số cho bảo hiểm sức khỏe.

Phát triển mảng kinh doanh phân phối bảo hiểm số, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để phân phối các sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng của họ.

Bán các giải pháp/sản phẩm khác cho công ty bảo hiểm.

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh định kỳ của các dự án đã chạy để phát triển và mở rộng kinh doanh.

Các công việc khác theo nhu cầu phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan. Có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh/quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó kinh nghiệm về bảo hiểm sức khỏe là lợi thế. Có kỹ năng quan sát thị trường/lĩnh vực sâu sắc, tư duy sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt. Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động mạnh mẽ, tinh thần hợp tác đồng đội cao. Phong cách quyết định quyết đoán, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần sẵn sàng đương đầu với rủi ro. Tinh thần trách nhiệm – hợp tác đồng đội và thực chiến cao. Kỹ năng tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

Có từ 5 năm kinh nghiệm kinh doanh/quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm, trong đó kinh nghiệm về bảo hiểm sức khỏe là lợi thế.

Có kỹ năng quan sát thị trường/lĩnh vực sâu sắc, tư duy sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt.

Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động mạnh mẽ, tinh thần hợp tác đồng đội cao.

Phong cách quyết định quyết đoán, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần sẵn sàng đương đầu với rủi ro.

Tinh thần trách nhiệm – hợp tác đồng đội và thực chiến cao.

Kỹ năng tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI; Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ; Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm; 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT; Xem xét tăng lương hàng năm; Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên công nghệ.

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI;

Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ;

Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm;

15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất;

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT;

Xem xét tăng lương hàng năm;

Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin