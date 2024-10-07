Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126D Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm theo kế hoạch tổng thể của Công ty và phân bổ chỉ tiêu cho nhân sự phòng Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đồng thời giám sát hỗ trợ quá trình thực hiện kinh doanh của phòng, thực hiện báo cáo chỉ số kết quả đạt được của Phòng cho ban giám đốc Trực tiếp tạo ra doanh thu cho Công ty Xây dựng và đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các nhân sự phòng nhằm tạo ra các thế hệ sau kế cận Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống tốt Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Tại Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng: Lương cứng+ Lương bậc chuyên môn + thưởng cơ chế KD + PC chức vụ + PC tiếp khách, xăng xe, điện thoại (Thu nhập dao động 20 - 50tr) không giới hạn tùy năng lực Phụ cấp xăng xe + điện thoại Các chế độ theo đúng luật lao động: BHXH, BHTN, BHYT... Chế độ đào tạo kỹ năng đàm phán, đánh giá Teambuilding, du lịch hàng năm. Nghỉ phép ngày sinh nhật Hỗ trợ cha/mẹ trên 65 tuổi Chế độ nghỉ phép năm, đồng phục, tăng lương Không gian làm việc kết nối, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát

