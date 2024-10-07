Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát
- Hà Nội: 126D Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm theo kế hoạch tổng thể của Công ty và phân bổ chỉ tiêu cho nhân sự phòng
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đồng thời giám sát hỗ trợ quá trình thực hiện kinh doanh của phòng, thực hiện báo cáo chỉ số kết quả đạt được của Phòng cho ban giám đốc
Trực tiếp tạo ra doanh thu cho Công ty
Xây dựng và đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các nhân sự phòng nhằm tạo ra các thế hệ sau kế cận
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho ban lãnh đạo
Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm theo kế hoạch tổng thể của Công ty và phân bổ chỉ tiêu cho nhân sự phòng
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đồng thời giám sát hỗ trợ quá trình thực hiện kinh doanh của phòng, thực hiện báo cáo chỉ số kết quả đạt được của Phòng cho ban giám đốc
Trực tiếp tạo ra doanh thu cho Công ty
Xây dựng và đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các nhân sự phòng nhằm tạo ra các thế hệ sau kế cận
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất cải tiến cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xử lý tình huống tốt
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Tại Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng: Lương cứng+ Lương bậc chuyên môn + thưởng cơ chế KD + PC chức vụ + PC tiếp khách, xăng xe, điện thoại (Thu nhập dao động 20 - 50tr) không giới hạn tùy năng lực
Phụ cấp xăng xe + điện thoại
Các chế độ theo đúng luật lao động: BHXH, BHTN, BHYT...
Chế độ đào tạo kỹ năng đàm phán, đánh giá
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Nghỉ phép ngày sinh nhật
Hỗ trợ cha/mẹ trên 65 tuổi
Chế độ nghỉ phép năm, đồng phục, tăng lương
Không gian làm việc kết nối, đoàn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI