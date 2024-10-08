Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 đường số 9, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

- Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của phòng và Chi nhánh. Tại Hà Nội theo khu vực Phía Bắc. Tại Hồ Chí Minh theo khu vực Phía Nam.

- Xây dựng, phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện của phòng theo tháng, quý, năm, bao gồm cả các kênh online, MT và Offline để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác kinh doanh, khách hàng và đại lý.

- Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh, bao gồm việc đào tạo, tuyển dụng và đánh giá hiệu suất.

- Trực tiếp phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự liên kết và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh:

+ Phòng Marketing để xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing

+ Phòng xuất nhập khẩu và sản xuất để đảm bảo cung ứng hàng hóa.

- Đánh giá thị trường và phân tích dữ liệu để đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh có hiệu quả.

- Xây dựng chính sách lương thưởng, KPI cho nhân viên kinh doanh, chương trình chiết khấu cho đối tượng khách hàng theo từng giai đoạn.

- Kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, với ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Hiểu biết sâu sắc về cả mảng kinh doanh Online và Offline, bao gồm cả các xu hướng mới và cập nhật công nghệ

- Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý đội ngũ hiệu quả.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh.

- Sự sáng tạo và khả năng tư duy chiến lược.

- Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 25-30 Triệu/ tháng và thưởng % doanh thu kết quả kinh doanh phòng

- Thưởng hằng năm, thưởng lễ tết, thưởng nóng cho những thành tích nổi bật

- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực.

- Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Nghỉ phép, lễ theo quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được quà nhân dịp Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, 8/3, 1/6,...) và các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, kỉ niệm ngày cưới,.. .

- Chế độ du xuân, nghỉ mát cùng gia đình. Các hoạt động gắn kết nội bộ.

- Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.

- Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

