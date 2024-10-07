Tuyển Trưởng phòng kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO ĐA PHƯƠNG TIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Vit, 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

-Phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Lập kếhoạch,triển khai và đánh giá hiệu quảcác chiến dịch kinh doanh.

-Xây dựng và quản lý mối quan hệvới khách hàng lớn,đối tác chiếnlược.

-Quản lý,đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

-Phân tích thịtrường,nắm bắt xu hướng và đưa ra các giải pháp kinhdoanh sáng tạo.

-Đảm bảo tối đa quyền lợi của công ty, đạt chỉ tiêu KPI doanh thu,hợp đồng với các đối tác.

-Báo cáo kịp thời và xử lý nhanh, gọn các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với đối tác

-Tổng hợp và báo cáo kết quả tăng trưởng; tình trạng hợp tác với các đối tác định kỳ hàng tuần, tháng, quý.

Trình độ: Tốt nghiệp ĐH trở lên Chuyên ngành Marketing, Truyền hình, truyền thông/PR, báo chí, kinh doanh.... -Kinh nghiệm: + Có kinh nghiệm Tối thiểu 5 năm, trong đó ít nhất 03năm kinhnghiệmở vịt rí tương đương thuộc ngành truyền thông, quảng cáo + Kinh nghiệm thực chiến về lĩnh vực: Marketing online,Digital marketing trên các nền tảng Social; Marketing offline,Trade marketing,Event,Workshop.

+ Đọc hiểu các hợp đồng hợp tác, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Kỹ năng / khả năng + Có kiến thức về marketing, truyền hình, truyền thông/PR, báo chí, digital, sự kiện/event. + Kỹ nănggiao tiếp,đàm phán và chốt Hợp đồng tốt + Kỹ năng tư duy logic,tổng hợp, phân tích, báo cáo + Kỹ năng tương tác,quản lý đội nhóm tốt

Tại của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO ĐA PHƯƠNG TIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương: lên đến 300tr/1 năm + thưởng theo Doanhsố

- Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe - Thưởng: theo kết quả kinh doanh của công ty - Sử dụng miễn phí Teabreak mỗi ngày: Cafe, trà, bánh kẹo, hoa quả....

-Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;

-Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Nghỉ mát, đồng phục, BH XH-YT, ...

-Thời gian làm việc: 8h – 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7, chủ nhật nghỉ).

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO ĐA PHƯƠNG TIỆN

