Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh xuất khẩu cho các sản phẩm của công ty, bao gồm: nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng kế hoạch tiếp thị và bán hàng. Phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng quốc tế, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Thực hiện các hoạt động thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng quốc tế. Quản lý, giám sát, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh xuất khẩu. Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu cho Ban Giám đốc. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ quốc tế. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, đặc biệt là trong ngành hàng nông sản, cafe,... Nắm vững kiến thức về thị trường xuất khẩu, các quy định về xuất nhập khẩu, các thủ tục hải quan. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thương lượng tốt. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo, huấn luyện đội ngũ Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin