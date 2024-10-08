Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Min Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Min Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Min Group
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Min Group

Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và mở rộng khách hàng. Quản lý đội ngũ kinh doanh: Điều hành và quản lý nhóm kinh doanh (3-5 nhân sự), đảm bảo các nhân viên đạt được chỉ tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm. Hiểu rõ sản phẩm của Công ty để tư vấn cho khách hàng, tham gia các buổi pitching cùng team để chốt đơn hàng Lên dự thảo hợp đồng, thống nhất ý kiến của các bên về điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định của Công ty Theo sát việc thực hiện hợp đồng của team dự án, là đầu mối liên hệ giữa các bên (nếu cần) trong quá trình thực hiện hợp đồng Tham gia vào quá trình nghiệm thu sản phẩm, xuất hóa đơn và thu tiền từ khách hàng, đảm bảo các khoản thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký Xây dựng kế hoạch đào tạo: Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho đội ngũ kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ của công ty, kỹ năng bán hàng, và cách thức đàm phán với khách hàng. Đào tạo trực tiếp: Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng bán hàng, giải quyết tình huống thực tế, và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp nhân viên nâng cao khả năng xử lý công việc. Kèm cặp và cố vấn: Theo dõi hiệu suất công việc của nhân viên và đưa ra những góp ý kịp thời để cải thiện. Hướng dẫn nhân viên xử lý các tình huống khó trong quá trình làm việc với khách hàng. Phát triển kế hoạch thăng tiến: Định hướng phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân trong nhóm, đưa ra lộ trình thăng tiến cụ thể dựa trên thành tích và năng lực. Phát triển khách hàng: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại. Phân tích và đánh giá thị trường: Nghiên cứu, phân tích các xu hướng thị trường và đưa ra những đề xuất kịp thời để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Quản lý và giám sát các hợp đồng: Đảm bảo các hợp đồng dịch vụ được triển khai hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ công ty cung cấp. Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing, Tài chính, Nhân sự để đảm bảo các chiến lược kinh doanh và marketing được triển khai hiệu quả. Báo cáo trực tiếp cho CEO: Cập nhật tình hình kinh doanh và các kế hoạch triển khai. Đề xuất những phương án tối ưu hóa doanh thu và giảm chi phí.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing Agency. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm và xây dựng chiến lược kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt. Khả năng phân tích thị trường và lập kế hoạch kinh doanh
Tại Công ty CP Min Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu đồng/tháng. Thưởng doanh thu: Theo KPI doanh thu hằng tháng, dựa trên kết quả kinh doanh của phòng và công ty. Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Min Group

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Min Group

Công ty CP Min Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

