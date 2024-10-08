Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Min Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty CP Min Group
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và mở rộng khách hàng.
Quản lý đội ngũ kinh doanh: Điều hành và quản lý nhóm kinh doanh (3-5 nhân sự), đảm bảo các nhân viên đạt được chỉ tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm.
Hiểu rõ sản phẩm của Công ty để tư vấn cho khách hàng, tham gia các buổi pitching cùng team để chốt đơn hàng
Lên dự thảo hợp đồng, thống nhất ý kiến của các bên về điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định của Công ty
Theo sát việc thực hiện hợp đồng của team dự án, là đầu mối liên hệ giữa các bên (nếu cần) trong quá trình thực hiện hợp đồng
Tham gia vào quá trình nghiệm thu sản phẩm, xuất hóa đơn và thu tiền từ khách hàng, đảm bảo các khoản thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký
Xây dựng kế hoạch đào tạo: Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho đội ngũ kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ của công ty, kỹ năng bán hàng, và cách thức đàm phán với khách hàng.
Đào tạo trực tiếp: Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng bán hàng, giải quyết tình huống thực tế, và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp nhân viên nâng cao khả năng xử lý công việc.
Kèm cặp và cố vấn: Theo dõi hiệu suất công việc của nhân viên và đưa ra những góp ý kịp thời để cải thiện. Hướng dẫn nhân viên xử lý các tình huống khó trong quá trình làm việc với khách hàng.
Phát triển kế hoạch thăng tiến: Định hướng phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân trong nhóm, đưa ra lộ trình thăng tiến cụ thể dựa trên thành tích và năng lực.
Phát triển khách hàng: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.
Phân tích và đánh giá thị trường: Nghiên cứu, phân tích các xu hướng thị trường và đưa ra những đề xuất kịp thời để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
Quản lý và giám sát các hợp đồng: Đảm bảo các hợp đồng dịch vụ được triển khai hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ công ty cung cấp.
Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing, Tài chính, Nhân sự để đảm bảo các chiến lược kinh doanh và marketing được triển khai hiệu quả.
Báo cáo trực tiếp cho CEO: Cập nhật tình hình kinh doanh và các kế hoạch triển khai. Đề xuất những phương án tối ưu hóa doanh thu và giảm chi phí.
Xây dựng chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và mở rộng khách hàng.
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Quản lý đội ngũ kinh doanh: Điều hành và quản lý nhóm kinh doanh (3-5 nhân sự), đảm bảo các nhân viên đạt được chỉ tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm.
Quản lý đội ngũ kinh doanh
Hiểu rõ sản phẩm của Công ty để tư vấn cho khách hàng, tham gia các buổi pitching cùng team để chốt đơn hàng
Lên dự thảo hợp đồng, thống nhất ý kiến của các bên về điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng theo quy định của Công ty
Theo sát việc thực hiện hợp đồng của team dự án, là đầu mối liên hệ giữa các bên (nếu cần) trong quá trình thực hiện hợp đồng
Tham gia vào quá trình nghiệm thu sản phẩm, xuất hóa đơn và thu tiền từ khách hàng, đảm bảo các khoản thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký
Xây dựng kế hoạch đào tạo: Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho đội ngũ kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ của công ty, kỹ năng bán hàng, và cách thức đàm phán với khách hàng.
Xây dựng kế hoạch đào tạo
Đào tạo trực tiếp: Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng bán hàng, giải quyết tình huống thực tế, và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân nhằm giúp nhân viên nâng cao khả năng xử lý công việc.
Đào tạo trực tiếp
Kèm cặp và cố vấn: Theo dõi hiệu suất công việc của nhân viên và đưa ra những góp ý kịp thời để cải thiện. Hướng dẫn nhân viên xử lý các tình huống khó trong quá trình làm việc với khách hàng.
Kèm cặp và cố vấn
Phát triển kế hoạch thăng tiến: Định hướng phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân trong nhóm, đưa ra lộ trình thăng tiến cụ thể dựa trên thành tích và năng lực.
Phát triển kế hoạch thăng tiến
Phát triển khách hàng: Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại.
Phát triển khách hàng
Phân tích và đánh giá thị trường: Nghiên cứu, phân tích các xu hướng thị trường và đưa ra những đề xuất kịp thời để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.
Phân tích và đánh giá thị trường
Quản lý và giám sát các hợp đồng: Đảm bảo các hợp đồng dịch vụ được triển khai hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ công ty cung cấp.
Quản lý và giám sát các hợp đồng
Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing, Tài chính, Nhân sự để đảm bảo các chiến lược kinh doanh và marketing được triển khai hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban
Báo cáo trực tiếp cho CEO: Cập nhật tình hình kinh doanh và các kế hoạch triển khai. Đề xuất những phương án tối ưu hóa doanh thu và giảm chi phí.
Báo cáo trực tiếp cho CEO
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing Agency.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm và xây dựng chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt.
Khả năng phân tích thị trường và lập kế hoạch kinh doanh
Tại Công ty CP Min Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 triệu đồng/tháng.
Lương cứng
Thưởng doanh thu: Theo KPI doanh thu hằng tháng, dựa trên kết quả kinh doanh của phòng và công ty.
Thưởng doanh thu
Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Min Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI