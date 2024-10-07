Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 261 Phạm Văn Đồng

- Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Marketing, kế toán, CNTT hoặc chuyên ngành liên quan;
Tối thiểu 02 năm tại vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên sản phẩm phần mềm hoặc bán lẻ, ERP....
Thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel) và am hiểu internet, mạng xã hội;
Có máy tính xách tay & phương tiện đi lại;
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán;
Khả năng tạo động lực, quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc, xây dựng chính sách;
Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch, quản lý áp lực công việc;
Kĩ năng phỏng vấn, đào tạo;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được trở thành cổ đông của công ty Lương quản lý + lương doanh thu; Được xét duyệt tăng lương định kỳ kết quả công việc; Thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...); Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm; Được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn.
Làm việc tại tòa nhà Sinh Plaza - 261 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

