Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ALARIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý hoạt động bán hàng

Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên trong phòng; Quản lý vận hành các khâu bán hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan để chăm sóc khách hàng hiệu quả & đảm bảo vận hành đúng quy trình, quy định; Thiết lập, mở rộng các kênh phân phối, bán hàng theo định hướng của công ty; Đánh giá hiệu quả, phân tích & đề xuất điều chỉnh đối với các chính sách bán hàng của công ty; Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao; Liên tục sáng tạo, tìm tòi, cải thiện các phương thức bán hàng để đạt và vượt chỉ tiêu; Đảm trách việc bán hàng đến các khách hàng lớn, các khách hàng chiến lược như một nhân viên kinh doanh khi cần thiết. Quản lý nhân viên Hỗ trợ nhân viên về mặt chuyên môn; Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên đối với mục tiêu chung của phòng và có những hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp; Đảm bảo luồng thông tin thông suốt, chính xác đến từng nhân viên trong phòng: cập nhật, giải thích chính sách, kế hoạch kinh doanh, quy trình, tính năng sản phẩm mới; thông qua họp và các kênh thông tin khác; Xử lý các vấn đề về phối hợp, xung đột giữa nhân viên trong phòng hoặc với các bộ phận khác; Lắng nghe, tiếp thu và xử lý các yêu cầu từ nhân viên; nhanh nhạy nhận biết các dấu hiệu từ phía nhân viên để triển khai các hướng xử lý phù hợp; Truyền cảm hứng cho nhân viên, tạo điều kiện làm việc tối ưu cho nhân viên; tạo ra môi trường làm việc công bằng, minh bạch. Lập kế hoạch, báo cáo Lập kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến Giám đốc Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp về hệ thống & chuyên môn để cải thiện hiệu quả kinh doanh; Phối hợp hiệu quả với các phòng ban để tối ưu quy trình hỗ trợ hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu và kiểm soát các vấn đề, xung đột ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuyển dụng, đào tạo Tìm kiếm ứng viên tiềm năng, phỏng vấn & đánh giá, chọn người để xây dựng đội ngũ nhân sự của phòng mình; Triển khai các hoạt động đào tạo đầu vào cho nhân viên mới: đào tạo sản phẩm, công cụ quản lý, kỹ năng bán hàng; Nhận biết các nhu cầu đào tạo mới, đào tạo chuyên sâu cho các nhân viên trong bộ phận, triển khai và đo lường hiệu quả đào tạo; Lập kế hoạch đào tạo tháng, quý, năm để nâng cao trình độ nhân viên, phù hợp với lộ trình phát triển của công việc.

