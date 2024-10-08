Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 9 tầng, Km 11, Quốc lộ 21, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp Thực hiện công việc bán hàng, đảm bảo doanh số và doanh thu theo kế hoạch đề ra của công ty. Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng khách hàng mới phát triển, duy trì tốt mối quan hệ với hệ thống khách hàng hiện cũ của công ty, chăm sóc khách hàng cũ. Lập kế hoạch Kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra Tham mưu cho Trưởng đơn vị thị trường tiềm năng, khảo sát thị trường mới Báo cáo tình hình kinh doanh cho Trưởng đơn vị, hỗ trợ công việc cho Sale bên dưới Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo BGĐ

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- sáng thứ 7

Địa điểm: Tòa nhà 9 tầng, Km 11, Quốc lộ 21, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam, từ 30 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp các ngành: Dược phẩm, y tế, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc tương đương các ngành.

- Có kinh nghiệm làm sale từ 5 năm trở lên các ngành liên quan: dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định hàng hóa thực phẩm hoặc các ngành tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: 15 -20 triệu đồng/tháng (thương lượng theo năng lực) + thưởng doanh thu

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Quà mừng sinh nhật

- Công tác phí, chi phí đi lại, hỗ trợ cơm trưa

- BHXH, BHYT theo quy định

- Thưởng lễ, Tết

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Nghỉ phép hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK

