Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK
- Hà Nội: Tòa nhà 9 tầng, Km 11, Quốc lộ 21, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
Thực hiện công việc bán hàng, đảm bảo doanh số và doanh thu theo kế hoạch đề ra của công ty.
Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng khách hàng mới phát triển, duy trì tốt mối quan hệ với hệ thống khách hàng hiện cũ của công ty, chăm sóc khách hàng cũ.
Lập kế hoạch Kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
Tham mưu cho Trưởng đơn vị thị trường tiềm năng, khảo sát thị trường mới
Báo cáo tình hình kinh doanh cho Trưởng đơn vị, hỗ trợ công việc cho Sale bên dưới
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo BGĐ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- sáng thứ 7
Địa điểm: Tòa nhà 9 tầng, Km 11, Quốc lộ 21, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các ngành: Dược phẩm, y tế, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc tương đương các ngành.
- Có kinh nghiệm làm sale từ 5 năm trở lên các ngành liên quan: dịch vụ kiểm nghiệm, chứng nhận, giám định hàng hóa thực phẩm hoặc các ngành tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK Thì Được Hưởng Những Gì
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Quà mừng sinh nhật
- Công tác phí, chi phí đi lại, hỗ trợ cơm trưa
- BHXH, BHYT theo quy định
- Thưởng lễ, Tết
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Nghỉ phép hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NATEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
