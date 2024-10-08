Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng cho thị trường để đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh số và lợi nhuận của công ty. Chịu tráchnhiệm về thành tích và sự phát triển của Nhân viên kinh doanh. Duy trì tính hợp lý của các khoản phải thu & kiểm soát mức nợ xấu của sales do mình quản lý. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhân viên kinh doanhcũng như của cả nhóm để có thể tìm kiếm, xây dựng một cách hiệu quả danh sách các khách hàng tiềm năng. Khởi xướng vàđiều phối kế hoạch hành động nhằm thâm nhập các thị trường mới. Hỗtrợ phát triển và thực hiện các kế hoạch marketing khi cần thiết. Tiếnhành đánh giá trực tiếp song phươngvới tất cả các Nhân viên kinh doanh trongbộ phận để xây dựng cách thức trao đổi thông tin hiệu quả hơn, nắm bắt nhu cầu đào tạo và phát triển, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu nhằm nâng cao kết quả kinh doanh. Thựchiện báo kinh doanh định kỳ theo tuần, theo tháng cho Quản lý cấp trên. Lưu giữ đúng, đủ các thông tin liên quan đến hoạt động, giá cả và kết quả kinh doanh của toàn bộ nhóm do mình quản lý. Tuân thủ các chính sách, quy trình và quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty và đảm bảo rằng chúng được truyền đạt và thực hiện nghiêm túc. Đảm bảo rằng tất cả các Nhân viên kinh doanh đều tuân thủ các chuẩn mực liên quan đến đàm thoại, các cuộc hẹn, các buổi thuyết trình, các đề xuất và hoạt động ký kết. Là tấm gương cho các nhân viên kinh doanh liên quan đến tính cách cá nhân, cam kết, kỹ năng tổ chức và kinh doanh cũng như thói quen làm việc. Duy trì liên lạc với tất cả khách hàng thuộc thị phần mình quản lý nhằm đảm bảo mức độ hài lòng cao của khách hàng. Thểhiện khả năng tương tác và phối hợpvới tất cả các nhân sự của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, hàng hải hoặc kỹ sư các chuyên ngành logistics, quản lý cảng và vận tải biển. Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển, giao nhận, logistics. Có kinh nghiệm quản lý 4-5 năm là một lợi thế. Thành thạo Microsoft Office Thành thạo tiếng anh nghe nói đọc viết Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và thuyết trình tốt. Đổi mới - cố gắng phát hiện ưu điểm thay vì nhược điểm.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Được hưởng mức lương theo kinh nghiệm và năng lực, chế độ hoa hồng và thưởng doanh số cao Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...theo luật lao động. Có cơ hội được đào tạo, phát triển và đề bạt. Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, thân thiện. Làm việc trong các mạng lưới đối tác logistics toàn cầu cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DỊCH VỤ HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT

