Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 USD

Để đáp ứng kế hoạch mở rộng kinh doanh ngành Quạt và một số sản phẩm gia dụng mới; Karofi thông báo chiêu mộ anh chị Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực (ASM) gia nhập Karofi trong Quý 4 2024.
Phòng Tuyển dụng Tập đoàn rất mong nhận được sự quan tâm của anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan!
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Lập kế hoạch kinh doanh
- Nhận chỉ tiêu kinh doanh của khu vực được phân công. Lập kế hoạch kinh doanh và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các trưởng bộ phận/ giám sát kinh doanh theo từng giai đoạn
- Lên phương án phát triển kênh bán hàng, mở hệ thống phân phối các tỉnh theo kế hoạch.
- Dự trù và kiểm soát chi phí trong phạm vi được phân công.
2. Tổ chức bán hàng và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp:
- Triển khai công việc theo kế hoạch được Ban Lãnh đạo thông qua.
- Phối hợp bộ phận Trade Marketing để tổ chức sự kiện và các hoạt động Trade Marketing.
- Kiểm soát các quy trình, chính sách và chi phí của bộ phận Sales đảm bảo sự đồng nhất và tính tuân thủ trong việc triển khai kế hoạch
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan nhằm bảo đảm việc hoàn thành chỉ tiêu cũng như việc giải quyết vướng mắc giữa các bộ phận trên tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm.
- Xây dựng chính sách tín dụng cho khách hàng và kiểm soát công nợ và thu hồi công nợ khách hàng
3. Quản lý nhân sự & Báo cáo
- Kết hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự cấp dưới.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến hành đào tạo về quy trình, kỹ năng, chính sách cho đội ngũ.
- Thực hiện nội quy, chính sách nhân sự, động viên khen thưởng, đề xuất chế độ khen thưởng, đề bạt, đánh giá nhân viên.
- Báo cáo kết quả & tình hình kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing... hoặc các ngành khác liên quan.
- Từ 3 - 5 năm đảm nhiệm vị trí tương đương (ASM) tại các đơn vị gia dụng lớn (yêu cầu bắt buộc). Ưu tiên anh chị có kinh nghiệm phát triển kinh doanh sản phẩm Quạt (quạt cây, quạt treo tường, quạt trần, quạt điều hòa,...)
- Có mối quan hệ với các nhà phân phối, đại lý trong lĩnh vực liên quan.
- Có kiến thức và thành thạo các kỹ năng về quản trị bán hàng, quản lý đội ngũ Sales, Phát triển kênh phân phối;
- Nhiệt huyết, khả năng setup và khai phá thị trường tốt, tư duy thị trường nhạy bén;
- Tinh thần chủ động, chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác thường xuyên
- Tư duy hướng tới khách hàng, cam kết vượt trội và đổi mới mỗi ngày.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực. Cơ cấu bao gồm lương cứng, thưởng KPI quý, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.
- Cơ hội phát huy kinh nghiệm, trải nghiệm và sự sáng tạo để tạo dấu ấn ở ngành hàng mới nhiều tiềm năng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, luôn hướng tới phát triển cá nhân tổ chức, cùng rất nhiều chương trình văn hóa doanh nghiệp tới cán bộ nhân viên (teambuilding, hội thao, hội thi sáng tạo Innogen, ... với quy mô toàn Tập đoàn);
- Đãi ngộ tương xứng với năng lực; thăng tiến theo năng lực và sự cống hiến;
- Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng trong và ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

