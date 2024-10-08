Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho toàn bộ phòng ban, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu chung của công ty.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phân công nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả công việc.

Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình hoạt động của phòng ban cho Ban Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, quản lý.

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống.

Có khả năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT IPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.