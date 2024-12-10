Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Nghiên cứu đề xuất phát triển mở rộng thị trường và hoạt động của chi nhánh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.

Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm

Tổ chức triển khai chiến lược, hoạt động kinh doanh chi nhánh

Phân tích hiệu quả chính sách bán hàng toàn chi nhánh

Đôn đốc và triển khai ký kết hợp đồng mua bán với đại lý, khách hàng

Kiểm soát toàn diện về công nợ phát sinh tại Chi nhánh.

Các nhiệm vụ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn