Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 272A. Quốc lộ 22B, ấp Hiệp Trường, Hiêp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh, Hoà Thành, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu đề xuất phát triển mở rộng thị trường và hoạt động của chi nhánh
Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Phân bổ kế hoạch chi tiết cho từng NVKD.
Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần/tháng/quý/năm của chi nhánh
Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các bộ phận cấp dưới trong công tác lập kế hoạch tuần/tháng/quý/năm
Tổ chức triển khai chiến lược, hoạt động kinh doanh chi nhánh
Phân tích hiệu quả chính sách bán hàng toàn chi nhánh
Đôn đốc và triển khai ký kết hợp đồng mua bán với đại lý, khách hàng
Kiểm soát toàn diện về công nợ phát sinh tại Chi nhánh.
Các nhiệm vụ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Thương mại/Đối ngoại...
Kiến thức về thị trường, sản phẩm. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng công nghiệp, đặc biệt là vật liệu xây dựng
Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận
Chính sách lương thưởng hấp dẫn
Các chế độ phúc lợi: Lễ, Tết,...theo quy định tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu 4, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 20 Triệu CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm