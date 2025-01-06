Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 712 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Quản lý, xử lý lỗi phát sinh, đề xuất các giải pháp cải tiến, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống website công ty.

2. Kiểm soát, nâng cao hiệu quả của hoạt động content (nội dung):

Hướng dẫn đội content các kỹ thuật bài viết, nội dung đạt chuẩn SEO.

Đề xuất phát triển nội dung ở các kênh truyền thông kỹ thuật số, hình thức thể hiện nâng cao hiệu quả của truyền thông nội dung ở khía cạnh SEO.

Định hướng đề xuất và bám sát quá trình xây dựng danh sách từ khóa để nâng thứ hạng tìm kiếm website tự nhiên (Organic Search).

3. Theo dõi, phân tích các chỉ số website chính, website vệ tinh, các bài viết, Fanpage công ty và website đối thủ cạnh tranh bằng các công cụ (Google Analytics, Google Search Console, Keyword,....), đề xuất chiến lược SEO, cải tiến nâng cao lượt truy cập (traffic) từ các nguồn, thời gian truy cập cho website, thứ hạng tìm kiếm qua từ khóa (Organic search), lượng tương tác trên Fanpage của thuematbang và A-connection.

5. Đề xuất, triển khai, báo cáo ngân sách, kết quả các chiến dịch quảng cáo nâng cao nhận diện thương hiệu và cải thiện doanh số đem về.

6. Cập nhật xu hướng và đề xuất triển khai các kênh truyền thông kỹ thuật số mới nâng cao nhận diện thương hiệu công ty thuematbang, A-connection.

7. Phối hợp team kinh doanh, đề xuất triển khai các kênh/công cụ tiếp thị online phù hợp giúp tăng doanh số. (Email, Ads,..).

8. Tổng hợp và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo từng chiến dịch.

1. Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, các ngành liên quan kinh tế.

2. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Có kinh nghiệm triển khai chiến lược SEO

4. Biết sử dụng các công cụ phân tích SEO: Google Analytics, Google Search Console, Keyword.

5. Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, GDN, Facebook Ads,..).

6. Năng động, yêu thích kinh doanh, chịu được áp lực trong công việc, có tinh thần làm việc teamwork.

7. Có kiến thức về website là một lợi thế.

8. Kỹ năng sử dụng office trong công việc (Word, excel, powerpoint) thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản 17tr – 20tr + hoa hồng team 5% trên doanh số từ nguồn khách do MKT đưa về, thưởng hàng quý/thưởng hiệu quả công việc phòng ban.

2. Thưởng cuối năm Tháng 13,14,15,... theo hiệu quả kinh doanh (ít nhất Tháng 13), Thưởng Lễ Tết, sinh nhật hiếu hỉ theo chính sách công ty,...

3. Tham gia Teambuilding/du lịch nghỉ dưỡng trong hoặc ngoài nước 1 – 2 lần/năm

4. Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc, phát triển các mối quan hệ công việc tốt.

5. Phép năm: 12 ngày/năm.

6. Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ 6: 8h đến 17h; Thứ Bảy: 8h - 12h.

7. Gửi xe miễn phí ngay tại tòa nhà, có bảo vệ.

8. Được trang bị máy tính, đồng phục và các thiết bị dụng cụ cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION)

