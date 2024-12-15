Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH VIỆT SAN FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85C Lê Ngung, Tân Tạo A, Bình Tân, HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Xây dựng chiến lược Marketing: Phát triển và thực hiện chiến lược marketing để thúc đẩy thương hiệu và sản phẩm của công ty, phù hợp với định hướng phát triển của CTy.

- Xây dựng chiến lược Marketing:

- Quản lý ngân sách Marketing: Thiết lập ngân sách, giám sát chi tiêu và tối ưu hóa hiệu quả ngân sách để đạt được các mục tiêu đề ra.

- Quản lý ngân sách Marketing:

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch: Xây dựng, triển khai và đánh giá các chiến dịch quảng cáo trên nhiều nền tảng, bao gồm cả digital marketing và marketing truyền thống.

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch:

- Phân tích thị trường và đối thủ: Theo dõi, phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để đưa ra các đề xuất và chiến lược hiệu quả.

- Phân tích thị trường và đối thủ:

- Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Kinh doanh để hiểu nhu cầu thị trường và định hướng chiến dịch marketing nhằm tối ưu doanh số bán hàng và mở rộng thị trường.

- Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh:

- Quản lý và phát triển đội ngũ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 – 5 năm ở vị trí tương tự

Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý và phát triển đội ngũ

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược: Có kinh nghiệm lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn.

Kỹ năng phân tích và đánh giá: Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả marketing (Google Analytics, các công cụ SEO/SEM...).

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng

Kiến thức về Digital Marketing: Am hiểu các xu hướng và công cụ digital marketing, như SEO, PPC, social media, email marketing, content marketing, v.v.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT SAN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận

- Thưởng theo quy định Công ty, lương tháng 13

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

- Phụ cấp: theo chính sách công ty

- Tăng lương theo quy định.

- Tham gia du lịch hàng năm (trong/ngoài nước) và rất nhiều các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ của Công ty, thưởng Lễ, Hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT SAN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin