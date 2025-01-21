Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Nguyễn Đổng Chi, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp

Xác định mục tiêu doanh thu, tăng trưởng và thị phần cần đạt được qua các hoạt động marketing.

Đề xuất và lập kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch marketing dài hạn và ngắn hạn.

Thực hiện nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, và đối thủ cạnh tranh.

Quản lý đội ngũ marketing Tuyển dụng, huấn luyện và phát triển nhân sự trong phòng marketing.

Thiết lập KPI, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, đoàn kết và hợp tác.

Quản lý ngân sách marketing Lập kế hoạch ngân sách marketing để tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

Kiểm soát các chi phí marketing, đảm bảo tác động tích cực đến mục tiêu doanh thu.

Quản trị thương hiệu Xây dựng và duy trì hình ảnh, giá trị thương hiệu trên thị trường.

Đảm bảo tất cả các hoạt động truyền thông phản ánh đúng sứ mệnh và tầm nhìn doanh nghiệp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đã từng đảm nhận vai trò quản lý trong ít nhất 2 năm.

Đã có kinh nghiệm xây dựng và thực thi các chiến lược marketing tổng thể.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và tổ chức hoạt động.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục hiệu quả.

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích số liệu tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số (Google Analytics, SEO, SEM, các nền tảng truyền thông xã hội).

Nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn phí sử dụng các dịch vụ tại phòng gym (gym, yoga, dance, boxing, xông hơi, .).

Giảm 40% tất cả các dịch vụ spa tại công ty.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Chế độ nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng tháng, thưởng quý, cùng các chương trình teambuilding và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và tình hình hoạt động của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin