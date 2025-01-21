Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Shophouse 1Q, tòa nhà CT1, VCN Phước Hải, Tp Nha Trang, TP Nha Trang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập chiến lược Marketing cho thương hiệu và sản phẩm của công ty.
Phối kết hợp với các nhóm và lập chiến lược và triển khai các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty hàng tháng, quý, năm.
Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...từ đó đưa ra các giải pháp cho hoạt động Marketing của ngành hàng.
Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing của ngành hàng (theo tuần/tháng) và đề xuất giải pháp.
Chịu trách nhiệm sáng tạo, đề xuất, đưa ra ý tưởng marketing để đạt được mục tiêu đề ra
Có kinh nghiệm và thực hiện chiến dịch phát triển marketing đa kênh như: Facebook, Google, Tiktok, Instagram, Zalo, Livestream...
Đề xuất và triển khai các chương trình marketing offline, các chương trình phát triển thương hiệu
Xây dựng và thực hiện quy trình trong phòng Marketing để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện...)
Báo cáo công việc chuyên môn cho cấp Quản lý trực tiếp định kỳ/ đột xuất.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân công công việc và quản lý chất lượng nhân sự phòng MKT trước BGĐ.
Phối hợp cùng P. HCNS tham gia tuyển dụng, đánh giá định kỳ để đảm bảo bộ máy nhân sự của phòng luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu của Công ty về định biên nhân sự, chất lượng nhân sự.
Đánh giá năng lực làm việc, KPIs của nhân viên thuộc bộ phận định kỳ hàng tháng, quý, năm. Xác nhận KPIs của nhân sự thuộc phòng.
Tổ chức cuộc họp giao ban Bộ phận hàng tháng, đánh giá và báo báo kết quả làm việc của nhân sự thuộc bộ phận hàng tuần/ tháng/ năm trình BGĐ.
Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, tuyển dụng mới, thôi việc trình BGĐ hàng tháng/ năm với nhân sự thuộc bộ phận

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.
Đã từng làm việc tại vị trí Quản lý tương đương tối thiểu 2 năm.
Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
Có kỹ năng quản lý đội nhóm.
Tận trách nhiệm và dám cam kết;
Minh bạch, trung thực;
Năng động, nghiêm túc, độc lập, sáng tạo trong công việc;
Luôn trong trạng thái tích cực, tràn đầy năng lượng;
Sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp;
Biết hy sinh lợi ích cá nhân trước lợi ích tập thể.
Có thể yêu cầu tăng ca để đảm bảo tiến độ công việc.
Có thể đi công tác để xử lý công tác chuyên môn.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng (LCB + trách nhiệm + KPI) + thưởng hoa hồng theo Lead Request
Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí công việc trong tập đoàn.
Tham gia khóa đào tạo nội bộ tại công ty.
Đóng BHXH, BHYT, BHTT... theo quy định của Nhà nước
Đánh giá tăng lương định kỳ 01 lần/năm
Môi trường làm việc đẹp, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa
Chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty
Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết.
Công tác phí theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

