Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Trưởng phòng Marketing

Quản lý, điều hành và lập kế hoạch cho Team Marketing

Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng thị trường và nghiên cứu đối thủ.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo định kỳ.

Hoạch định chiến lược, chiến dịch tiếp thị phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp.

Tham mưu giải pháp Marketing cho Ban giám đốc.

Quản lý và điều hành tất cả các hoạt động tiếp thị sao cho hiệu quả tốt nhất và đảm bảo sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp

Phối hợp với các phòng ban quản lý và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

Chịu trách nhiệm KPI của Phòng Marketing

Báo cáo hiệu quả nhân sự, công việc và số theo từng tuần, tháng, năm.

Phát triển media cho trang youtube, tiktok, reels, ...

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học QTKD, Marketing và các ngành liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành dịch vụ, du lịch,...

Có ít nhất từ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;...

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng;

Khả năng sáng tạo,tích cực, làm việc nhóm,tư duy nhạy bén để tìm ra nhiều cách Marketing khác nhau mang lại hiệu quả

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; quản lý và phân công công việc cho nhân viên; có kiến thức chuyên sâu về Marketing.

Khả năng huấn luyện,đàm phán với thành viên công ty và bên ngoài

Luôn học hỏi, cập nhật các xu hướng mới nhất, những công cụ mới nhất về chuyên môn Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Thưởng tháng 13

Tham gia BHYT, BHXH

Du lịch Teambuilding hàng năm.

12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

