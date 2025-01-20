Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6A Phạm Đình Toái, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch phát triển Marketing cho công ty

Tổ chức và quản lý các chiến dịch quảng cáo/truyền thông, các workshop và sự kiện truyền thông.

Sử dụng các công cụ Marketing Offline và Online để quảng bá sản phẩm và thương hiệu công ty.

Nghiên cứu, lập phương án xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng.

Đánh giá hiệu quả, kết quả đo lường sau khi kết thúc các chiến dịch Marketing quảng bá sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về định vị thương hiệu, các hoạt động phát triển thương hiệu và doanh số.

Lên chiến lược marketing, kế hoạch quý, tháng, tuần - tổ chức công việc, thực hiện và giám sát quá trình triển khai các giải pháp marketing online và offline đặc biệt là video ngắn: SEO, SEM, social media, Email Marketing, báo chí, các kênh đối tác, hội chợ... đạt được các mục tiêu theo kế hoạch Marketing đã đề ra.

Phối hợp tuyển dụng nhân sự Phòng Marketing.

Nghiên cứu thị trường, xác định những cơ hội, khách hàng tiềm năng mới, tìm kiếm các ý tưởng mới, tăng cường yếu tố nghệ thuật và sáng tạo của thương hiệu.

Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

Phối hợp với các phòng khác để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt mục tiêu của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan khác khi có các yêu cầu từ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông.

Kinh nghiệm từ 5 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ngành sức khoẻ, y tế, giáo dục, tài chính,...)

Tiếng Anh giao tiếp khá (ưu tiên tiếng anh chuyên ngành MKT và lĩnh vực y tế).

Kỹ năng quản lý đội nhóm từ 10 người.

Kỹ năng lên chiến lược, làm báo cáo, triển khai các chiến dịch quảng cáo truyền thông multi channel.

Kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức, vận hành các workshop/event và đánh giá hiệu quả.

Kinh nghiệm thực chiến từ online đến offline cho các chiến dịch truyền thông của thương hiệu/doanh nghiệp từ ngắn hạn đến dài hạn.

Kỹ năng đọc hiểu, phân tích số liệu và đánh giá được số liệu, các chỉ số liên quan.

Sử dụng được các công cụ đo lường, báo cáo của Google, Facebook, Zalo, Tiktok, Website, Email MKT,...

Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành dược phẩm/y tế

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

