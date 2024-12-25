Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty

- Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc Chiến lược duyệt.

- Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu – chính sách của công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

- Giúp Giám đốc Chiến lược công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của công ty một cách hiệu quả.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo trong hoạt động Marketing.

- Phối hợp với Bộ phận Kinh Doanh xây dựng chính sách ưu đãi cho Khách hàng của Công ty;

- Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Báo cáo với Giám đốc Chiến lược công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

- Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên markeing

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Marketing.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức quản trị

- Có kiến thức về sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

- Khả năng đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá, động viên, đàm phán, thương lượng.

- Khả năng xử lý tình huống, thu nhập và xử lý thông tin.

- Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.

- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao;

- Ham học hỏi, thái độ cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng khám nha khoa.

Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tùy theo năng lực. Thu nhập từ 20-30tr + bonus

- Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc (laptop, điện thoại,...)

- Tăng lương 1 năm/ 1 lần, có thể xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần nếu năng lực làm việc tốt.

- Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn.

- Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.

- Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi.

- Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

