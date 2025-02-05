Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, tiếp nhận và bố trí nhân sự thuộc phòng Marketing.

- Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR.

- Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch Marketing, PR.

- Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch Marketing và triển khai kế hoạch cụ thể để đạt các mục tiêu thông qua kênh Marketing online (Facebook, website, SMS Marketing, Email Marketing, SEO, Youtube,...), và qua các kênh Marketing truyền thống.

- Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế, quy định về hoạt động của phòng Marketing.

- Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của nhân viên trong phòng Marketing.

- Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành muc tiêu công ty đề ra.

- Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

- Xây dựng mối quan hệ với các hãng, đối tác thông qua việc tham gia, tặng quà các chương trình sự kiện của hãng, nhà cung cấp tổ chức.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Thương mại, Ngoại thương, Đối ngoại, PR,... hoặc những chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm tương đương Marketing Manager từ 03 năm trở lên hoặc các vị trí liên quan ít nhất 05 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng không, logistic.

Am hiểu và có kinh nghiệm khai thác các khía cạnh trong Marketing hiện đại: SEO, truyền thông, mạng xã hội, web,...

Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện truyền thông, hội nghị khách hàng.

Có khả năng bắt kịp với sự đổi mới của xu hướng ngành vận tải hành khách.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng như MS PowerPoint, Excel, Word,...

Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + Thưởng doanh số hấp dẫn

BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định

Nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định công ty

Hưởng chính sách, chế độ phúc lợi Công ty và Công đoàn

Tham gia đào tạo kỹ năng/ kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc

Cơ hội thăng tiến về vị trí và thu nhập, công việc ổn định lâu dài

Chính sách thâm niên

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Du lịch, teambuilding,... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

