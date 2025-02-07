Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18A Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý team marketing của công ty;

- Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất;

- Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm;

- Lên kế hoạch truyền thông cho sự kiện, các giải đấu lớn được tổ chức trong nước.

- Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh;

- Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp;

- Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác;

- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;

- Thực hiện một số công việc khác mà Ban giám đốc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh/Kinh tế;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và 1 năm vị trí quản lý Marketing;

- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm;

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hưởng lương theo thỏa thuận và và các chế độ theo quy định của công ty và Luật lao động;

- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển ngoài chuyên môn;

- Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi quản lý và lãnh đạo công ty;

- Nhiều cơ thăng tiến với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển

