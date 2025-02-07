Tuyển Trưởng phòng Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý team marketing của công ty;
- Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất;
- Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm;
- Lên kế hoạch truyền thông cho sự kiện, các giải đấu lớn được tổ chức trong nước.
- Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh;
- Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp;
- Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác;
- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;
- Thực hiện một số công việc khác mà Ban giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh/Kinh tế;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và 1 năm vị trí quản lý Marketing;
- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm;
- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương theo thỏa thuận và và các chế độ theo quy định của công ty và Luật lao động;
- Được làm việc trong môi trường khởi nghiệp năng động, nhiều thử thách, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển ngoài chuyên môn;
- Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi quản lý và lãnh đạo công ty;
- Nhiều cơ thăng tiến với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83/2 Quốc lộ 1, Khu Phố 5, Tổ 41, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

