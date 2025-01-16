Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 430 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Nghiên cứu, phân tích dữ liệu thị trường, bán hàng, và đưa ra ý tưởng marketing.

Xây dựng kế hoạch marketing, triển khai chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, điều hành chiến dịch giảm giá, khuyến mãi,..

Xác lập kinh phí doanh nghiệp, những nhân sự nào thực hiện các chiến dịch quảng cáo.

Triển khai, theo dõi, đánh giá chương trình truyền thông, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ công ty.

Thiết lập, duy trì, phát triển các mối quan hệ, đối tác chiến lược trong các chiến dịch PR.

Phối hợp với các phòng ban, và các bộ phận liên quan để thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng tiềm năng và đối tác.

Thực hiện các chương trình trong nội bộ, gắn kế phòng ban, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh,...

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Level Trưởng Phòng các ngành bán lẻ, FMCG, Trang Sức,...

Có kinh nghiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing.

Kỹ năng phân tích và đánh giá chến dịch, content.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc trong môi trường nhanh và năng động.

Hiểu biết về xu hướng tiêu dùng và các chiến lược marketing trong ngành Bán lẻ, Thời trang

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tông tin tốt

Có thể share Campain hoặc Master Plan trong quá trình phỏng vấn

Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản Từ 20 - 25 triệu ++

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

BHXH đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

