Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Trưởng phòng Marketing

- Phát triển chiến lược Marketing tổng thể: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing đa kênh (Online & Offline), đồng thời giám sát và điều chỉnh chiến lược phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo , định hướng , dẫn dắt , phân chia nhiệm vụ đội ngũ Marketing để đạt được các mục tiêu về doanh thu và thương hiệu. Phát triển các quy trình làm việc tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất đội nhóm.

- Lên kế hoạch chiến lược: Định hình và phát triển các chiến lược tiếp thị dài hạn và ngắn hạn để tăng trưởng doanh số và nhận diện thương hiệu.

- Quảng cáo và truyền thông: Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo, PR, và truyền thông để thu hút khách hàng.

- Thực hiện các chiến dịch tiếp thị: Điều hành các hoạt động quảng cáo, sự kiện và các chương trình thúc đẩy bán hàng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và mở rộng thị phần.

- Phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả: Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và đưa ra những điều chỉnh kịp thời nhằm đạt kết quả tốt nhất.

- Đo lường hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, sử dụng các công cụ phân tích để cải thiện kết quả.

- Báo cáo và các vấn đề liên quan cho Ban Giám đốc, đề xuất các chiến lược cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại các ngành marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hàng tiêu dùng (làm trong lĩnh vực mì ăn liền là một lợi thế)

- Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý và thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả, tạo động lực và xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

- Khả năng tư duy chiến lược và sáng tạo: Linh hoạt trong giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo trong việc tiếp cận thị trường, có tư duy nhạy bén với các xu hướng mới trong ngành.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng và thuyết phục, duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các bên liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận (cao)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.

-Du lịch hàng năm

-Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, thiết bị, công cụ làm việc

-Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS

