Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng thương hiệu

Dẫn dắt và phát triển các chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh mẽ thông qua kỹ năng kể chuyện (storytelling) và xây dựng chuỗi nội dung sáng tạo, gắn kết với khách hàng mục tiêu.

Chiến lược nội dung

Tạo ra và thực hiện các chiến lược nội dung có sức ảnh hưởng, hướng đến nhóm đối tượng từ 20-35 tuổi.

Sử dụng thành thạo các nền tảng truyền thông xã hội và công cụ phân phối nội dung như Facebook, Instagram, YouTube, và TikTok.

Phân tích và dữ liệu

Sử dụng tư duy phân tích và kỹ năng xử lý dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Đồng thời đề xuất các cải tiến nhằm tối ưu hóa kết quả.

Giao tiếp

Làm việc và giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong môi trường đa quốc gia và đa văn hóa.

Quản lý đội nhóm: Lãnh đạo, phát triển và quản lý đội ngũ Marketing để đạt được các mục tiêu kinh doanh và xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Quản lý ngân sách

Chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ ngân sách Marketing hiệu quả để tối ưu hóa ROI.

Có kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương đặc biệt là trong việc xây dựng thương hiệu và quản lý nội dung

Am hiểu về Marketing đa kênh, Digital Marketing, Brand Marketing, Social Marketing.

Thành thạo tiếng Anh & kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng lập kế hoạch tổng thể, phân tích & tổng hợp dữ liệu về trải nghiệm khách hàng & chỉ số Marketing.

Có khả năng quản lý & dẫn dắt đội nhóm tốt.

Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm với công việc và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn tuỳ theo năng lực ứng viên)

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7

Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động

Đánh giá hiệu quả công việc và xét tăng lương mỗi năm 1 lần

Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân

Chế độ nghỉ phép theo quy định

Các họat động tập thể: CLB Thể thao, TeamBuilding...

