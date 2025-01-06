Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng thương hiệu
Dẫn dắt và phát triển các chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh mẽ thông qua kỹ năng kể chuyện (storytelling) và xây dựng chuỗi nội dung sáng tạo, gắn kết với khách hàng mục tiêu.
Chiến lược nội dung
Tạo ra và thực hiện các chiến lược nội dung có sức ảnh hưởng, hướng đến nhóm đối tượng từ 20-35 tuổi.
Sử dụng thành thạo các nền tảng truyền thông xã hội và công cụ phân phối nội dung như Facebook, Instagram, YouTube, và TikTok.
Phân tích và dữ liệu
Sử dụng tư duy phân tích và kỹ năng xử lý dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Đồng thời đề xuất các cải tiến nhằm tối ưu hóa kết quả.
Giao tiếp
Làm việc và giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong môi trường đa quốc gia và đa văn hóa.
Quản lý đội nhóm: Lãnh đạo, phát triển và quản lý đội ngũ Marketing để đạt được các mục tiêu kinh doanh và xây dựng văn hóa làm việc tích cực.
Quản lý ngân sách
Chịu trách nhiệm quản lý và phân bổ ngân sách Marketing hiệu quả để tối ưu hóa ROI.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về Marketing đa kênh, Digital Marketing, Brand Marketing, Social Marketing.
Thành thạo tiếng Anh & kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng lập kế hoạch tổng thể, phân tích & tổng hợp dữ liệu về trải nghiệm khách hàng & chỉ số Marketing.
Marketing.
Có khả năng quản lý & dẫn dắt đội nhóm tốt.
Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm với công việc và chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7
Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
Đánh giá hiệu quả công việc và xét tăng lương mỗi năm 1 lần
Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân
Chế độ nghỉ phép theo quy định
Các họat động tập thể: CLB Thể thao, TeamBuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
