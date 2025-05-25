Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty trình Ban Lãnh đạo duyệt: Lập kế hoạch, chiến lược phát triển Marketing theo tháng / quý / năm;

2. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty.

3. Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, PR, event, hội chợ, hội nghị khách hàng, họp báo, các chương trình chăm sóc sau bán hàng ..... nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng, trung thành với công ty, qua đó phát triển thêm khách hàng mới.

4. Chịu trách nhiệm chính về phân công công việc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; quản lý Nhân sự; báo cáo kết quả công việc của Phòng Marketing với Ban lãnh đạo Công ty.

5. Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin cho web của Công ty.

6. Xây dựng hoặc đề xuất để xây dựng các mối quan hệ chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu của Công ty.

7. Thiết lập và giám sát tiêu chuẩn hệ thống nhận diện bao gồm: Logo, bảng hiệu, pano quảng cáo, brochure, ấn phẩm, vật phẩm, hoạt động hoạt náo và cổ động, sự kiện ... nhằm tiếp cận, thông tin cho khách hàng và kích thích mua hàng.

8. Thiết kế, tổ chức thực hiện các chương trình hoặc hoạt động liên quan đến việc phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu.

9. Thực hiện các chương trình truyền thông theo chiến lược và kế hoạch hành động đã được phê duyệt, đảm bảo nâng cao hình ảnh và giá trị của thương hiệu trước công chúng và tạo sự khác biệt.

10. Phân công nhiệm vụ, quản lý đội ngũ nhân sự Phòng Marketing - PR làm việc hiệu quả, chịu trách nhiệm về hoàn thành kế hoạch và mục tiêu của Phòng đề ra; Đào tạo nhân viên Phòng Marketing -PR nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

11. Tư vấn, chăm sóc, quản lý khách hàng trực tuyến.

12. Xử lý các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GIỚI TÍNH: NAM

1. Trình độ học vấn / chuyên môn:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại

- Sử dụng tin học Văn phòng: word, Excel, powerpoit và các phần mềm tin học khác thành thạo.

2. Kỹ năng:

- Am hiểu sâu về công tác Marketing – PR.

- Kỹ năng xử lý công việc tốt.

- Kỹ năng quản lý, giám sát công việc tốt.

- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán thương thảo, kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

- Kỹ năng thu thập (lựa chọn, cập nhật) và khai thác thông tin tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Kỹ năng truy cập và khai thác thông tin trên Internet.

3. Kinh nghiệm:

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing –PR.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Phẩm chất đạo đức: sáng tạo, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình và năng động, tư duy nhạy bén.

- Chủ động trong công việc;

- Khéo léo và tế nhị trong giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Phong thái, tác phong làm việc: lịch sự, hòa nhã, vui vẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương hấp dẫn phù hợp với kinh nghiệm, năng lực.

- Được thưởng theo mức độ hoàn thành công việc.

- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát, thưởng các dịp Lễ tết..

- Được Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Các chế độ đãi ngộ khác.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.