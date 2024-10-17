Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng, phát triển và quản lý Phòng Marketing
Xây dựng Phòng Marketing đảm nhận đầy đủ các chức năng và tham vấn, hỗ trợ hoạt động Marketing của các sản phẩm, dịch vụ Kiểm soát, phân tích đánh giá kết quả và chịu trách nhiệm về các hoạt động chức năng trực thuộc gồm: Nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, Tiếp thị đa kênh, quảng cáo.
Xây dựng Phòng Marketing đảm nhận đầy đủ các chức năng và tham vấn, hỗ trợ hoạt động Marketing của các sản phẩm, dịch vụ
Kiểm soát, phân tích đánh giá kết quả và chịu trách nhiệm về các hoạt động chức năng trực thuộc gồm: Nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, Tiếp thị đa kênh, quảng cáo.
2. Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược hoặc kế hoạch phát triển dài hạn Nghiên cứu hỗ trợ đánh giá và nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm. Nghiên cứu hỗ trợ cải thiện hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng.
Nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược hoặc kế hoạch phát triển dài hạn
Nghiên cứu hỗ trợ đánh giá và nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm.
Nghiên cứu hỗ trợ cải thiện hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng.
3. Xây dựng và phát triển thương hiệu chuỗi Xedap.VN
Xây dựng định hướng và chiến lược truyền thông thương hiệu tổng thể Phối hợp với các đơn vị sản xuất và kinh doanh xây dựng định vị sản phẩm và kiểm soát kế hoạch, tiến độ, kết quả triển khai, ứng dụng định vị sản phẩm vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và truyền thông Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu, hệ thống tư liệu, nguyên liệu truyền thông; quy chuẩn và kiểm soát hoạt động ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu tại các điểm chạm.
Xây dựng định hướng và chiến lược truyền thông thương hiệu tổng thể
Phối hợp với các đơn vị sản xuất và kinh doanh xây dựng định vị sản phẩm và kiểm soát kế hoạch, tiến độ, kết quả triển khai, ứng dụng định vị sản phẩm vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh và truyền thông
Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu, hệ thống tư liệu, nguyên liệu truyền thông; quy chuẩn và kiểm soát hoạt động ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu tại các điểm chạm.
4. Truyền thông sản phẩm
Xây dựng và quản lý kế hoạch Marketing truyền thông sản phẩm như Social (Facebook, Youtube, TikTok,...), Website, Email Marketing và PR báo chí. Chủ trì, điều phối toàn bộ nguồn lực được giao để thực hiện các chiến dịch marketing Quy chuẩn, kiểm soát hoạt động Marketing cho hệ thống kênh kinh doanh Youtube của WOA (Xuất bản nội dung, Chăm sóc khách hàng,...) Tham vấn, hỗ trợ hoạt động Marketing tổng thể của các đơn vị kinh doanh
Xây dựng và quản lý kế hoạch Marketing truyền thông sản phẩm như Social (Facebook, Youtube, TikTok,...), Website, Email Marketing và PR báo chí.
Chủ trì, điều phối toàn bộ nguồn lực được giao để thực hiện các chiến dịch marketing
Quy chuẩn, kiểm soát hoạt động Marketing cho hệ thống kênh kinh doanh Youtube của WOA (Xuất bản nội dung, Chăm sóc khách hàng,...)
Tham vấn, hỗ trợ hoạt động Marketing tổng thể của các đơn vị kinh doanh
5. Performance Marketing
Xây dựng chiến lược, kế hoạch và quản lý hoạt động chạy quảng cáo đa kênh (Facebook, Google, TikTok), SEO và các hình thức khác để kéo lượt xem về kênh kinh doanh Youtube (Backlink, Seeding, Playlist,...) Phân tích dữ liệu quảng cáo để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược quảng cáo phù hợp. Quản lý hệ thống tài khoản Quảng cáo, tài khoản trên các nền tảng Digital của công ty
Xây dựng chiến lược, kế hoạch và quản lý hoạt động chạy quảng cáo đa kênh (Facebook, Google, TikTok), SEO và các hình thức khác để kéo lượt xem về kênh kinh doanh Youtube (Backlink, Seeding, Playlist,...)
Phân tích dữ liệu quảng cáo để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược quảng cáo phù hợp.
Quản lý hệ thống tài khoản Quảng cáo, tài khoản trên các nền tảng Digital của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, Digital Marketing, Quản lý thương hiệu, Truyền thông,...và những ngành liên quan khác. Kiến thức: B2C Marketing, Digital Marketing, Branding và Performance Marketing Kinh nghiệm: Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý công ty Retail/Agency/FMCG Ưng viên từ 95 trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong đa mảng, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước là một lợi thế. Từng tham gia vào các project với budget khoảng 1 tỷ với các Stakeholder
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, Digital Marketing, Quản lý thương hiệu, Truyền thông,...và những ngành liên quan khác.
Kiến thức: B2C Marketing, Digital Marketing, Branding và Performance Marketing
Kinh nghiệm: Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý công ty Retail/Agency/FMCG Ưng viên từ 95 trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong đa mảng, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước là một lợi thế.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý công ty Retail/Agency/FMCG Ưng viên từ 95 trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong đa mảng, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước là một lợi thế.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý công ty Retail/Agency/FMCG
Ưng viên từ 95 trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong đa mảng, phục vụ khách hàng trong và ngoài nước là một lợi thế.
Từng tham gia vào các project với budget khoảng 1 tỷ với các Stakeholder
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng quản lý và điều phối Chịu được áp lực công việc Kỹ năng kết nối Khả năng thực thi, sẵn sàng đồng hành và làm việc thực chiến cùng đội ngũ nhân sự phòng Marketing Tư duy giải quyết vấn đề và có đầu óc sáng tạo Thẳng thắn, trung thực Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh Tự tin, quyết đoán
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý và điều phối
Chịu được áp lực công việc
Kỹ năng kết nối
Khả năng thực thi, sẵn sàng đồng hành và làm việc thực chiến cùng đội ngũ nhân sự phòng Marketing
Tư duy giải quyết vấn đề và có đầu óc sáng tạo
Thẳng thắn, trung thực
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh
Tự tin, quyết đoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng hấp dẫn, CMS quý theo doanh thu công ty. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc
Mức lương và thưởng hấp dẫn, CMS quý theo doanh thu công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VÒNG XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở HCM: Khu Sala City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Hà Nội: 59-61 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

