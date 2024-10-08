Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Hoạch định chiến lược và xây kế hoạch thực thi:

• Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và trung hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty

• Thiết lập ngân sách Marketing trình Ban giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm phân bổ và kiểm soát ngân sách Marketing được giao.

• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường mới, kế hoạch, các chiến lược tiếp thị sản phẩm tại khu vực mở mới.

• Xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu nhất quán, triển khai các hoạt động nhằm củng cố và tăng sức mạnh thương hiệu.

• Xây dựng các công cụ, biểu mẫu cho hoạt động PR

• Tư vấn về việc xây dựng thương hiệu/ các hoạt động truyền thông/PR cho Ban Giám đốc.

2. Định hướng và triển khai các chương trình kích cầu, tiếp thị bán hàng hệ thống:

• Phân tích kết quả bán hàng và đề xuất triển khai các chương trình kích cầu, chương trình khuyến mại đẩy bán sản phẩm.

• Theo dõi và điều chỉnh hiệu quả hoạt động quảng cáo, truyền thông

• Công tác bán hàng; Tăng độ phủ và nhận diện sản phẩm (giúp khách hàng làm quen và biết tới sản phẩm nhiều hơn);

• Thực hiện các hoạt động PR nội bộ, các sự kiện nội bộ trong Công ty.

3. Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh

• Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu xu hướng mua hàng; nghiên cứu các chỉ số cơ hội và thách thức.

• Tổng hợp nghiên cứu báo cáo diễn biến truyền thông & tiếp thị của các đối thủ cạnh tranh

• Hoạt động truyền thông, các kênh truyền thông, quảng cáo tiêu biểu của đối thủ

• Các nhóm sản phẩm đang được ưu tiên truyền thông.

4. Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing:

• Xây dựng mô tả công việc, cơ cấu tổ chức, định biên bộ phận Marketing

• Xây dựng hệ thống mục tiêu và KPI phòng gắn với mục tiêu của Công ty.

• Phân công công việc, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành công việc, năng lực của nhân viên

• Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân sự trong khối Marketing

• Phát triển đội ngũ nhân sự kế cận của phòng Marketing

5. Làm việc với các cơ quan báo chí và các agency truyền thông:

• Đại diện tiếp nhận và phản hồi thông tin, làm việc với các agency truyền thông, đơn vị đối tác hợp tác truyền thông, cơ quan báo chí

6. Lưu trữ:

• Lưu trữ các thông tin, hình ảnh hoạt động truyền thông của công ty

• Tạo và lưu trữ được cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông.

7. Báo cáo kết quả thực hiện:

• Báo cáo định kỳ: Dựa trên kế hoạch đã đặt ra, thực hiện và báo cáo Ban giám đốc ( hàng tuần, hàng,tháng);

• Báo cáo đột xuất các công việc phát sinh.

8. Phối hợp công việc và giải quyết các việc phát sinh trong quá trình làm việc:

• Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty trong các hoạt động chung

• Thực hiện các công việc phát sinh khác được giao theo yêu cầu của Ban giám đốc