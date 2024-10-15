Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9A TRẦN VĂN TRÀ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Xây dựng kế hoạch, thiết lập ngân sách, giải pháp và tổ chức thực hiện phương án trung và ngắn hạn, các mục tiêu trên các kênh (chiến lược nội dung, sự kiện, tiếp thị thương mại, kỹ thuật số, KOL).
• Lập kế hoạch quản lý, phân bổ kinh phí và thực hiện các hoạt động PR, xây dựng thương hiệu, chương trình khuyến mãi, quảng cáo, tài trợ, v.v.
• Điều hành và quản lý mọi hoạt động truyền thông tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
• Tiến hành các cuộc nghiên cứu thị trường, phân tích diễn biến các đối thủ cạnh tranh và đề ra các biện pháp cải tiến phù hợp.
• Làm việc với các đối tác truyền thông theo chỉ định: agency, nhà cung cấp, báo chí, đối tác kinh doanh.
• Phối hợp với Bộ phận Kinh doanh và các bộ phận liên quan chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ Công ty.
• Phối hợp thực hiện các chương trình sự kiện của công ty và cộng đồng.
• Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám Đốc các giải pháp liên quan đến lĩnh vực truyền thông.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao phó.
- Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm lĩnh vực nhà hàng khách sạn, hội nghị tiệc cưới, lounge.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: có kinh nghiệm làm Trưởng nhóm Marketing ít nhất 05 năm
- Kinh nghiệm chạy các chiến dịch tiếp thị thành công
- Kiến thức vững chắc về phân tích trang web và Google Adwords
- Trải nghiệm với phần mềm CRM
- Kỹ năng lãnh đạo với khả năng thiết lập và ưu tiên các mục tiêu
- Khả năng phần tích

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC LƯƠNG: 20.000.000Đ - 25.000.000Đ + CƠ CHẾ
- HỖ TRỢ CƠM TRƯA TẠI VĂN PHÒNG VÀ VÉ GỬI XE
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Luật lao động.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo năng lực làm việc
- Chính sách phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A, Đường Trần Văn Trà, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

