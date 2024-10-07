Tuyển Trưởng phòng Marketing SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52/28 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch chiến lược Marketing cho ngành hàng tiêu dùng nhanh, gia dụng, nhà cửa và đời sống

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của công ty

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing, đảm bảo tiến độ hạng mục công việc được giao

- Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.

- Đo lường KPI & ROI trong mức ngân sách cho phép

- Lập kế hoạch phát triển hình ảnh thương hiệu và quản lý thông qua Website, Fanpage, Shopee, Tiktok,...đảm bảo hình ảnh thương hiệu

- Quản lý và theo dõi ngân sách, dữ liệu các kênh Social Media

- Phân tích và báo cáo cấp trên kịp thời các thông tin tiếp nhận được từ nhân viên những xu hướng (trend) của các brand đối thủ cạnh tranh để kịp thời triển khai các hoạt động Digital Marketing.

- Thiết lập mục tiêu và mở rộng thị phần. Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch và chương trình marketing ngắn hạn và dài hạn.

- Lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mãi bao gồm phát triển các kênh khuyến mãi, và chương trình khuyến mãi cụ thể dành cho khách hàng để hỗ trợ cho phát triển kinh doanh.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về ngân sách marketing

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả hoạt động lên BLĐ

- Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của team trước BLĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và 2 năm gần nhất ở vị trí tương đương, marketing cho ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành hàng gia dụng

- Từng có kinh nghiệm làm việc với các Agency, KOL, KOC, Người nổi tiếng

- Am hiểu và đam mê về ngành hàng gia dụng, nhà cửa đời sống

- Có kiến thức chuyên sâu về các nền tảng truyền thông, các mạng xã hội (facebook/shopee/tiktok) cách sử dụng các nền tảng này để tạo chiến dịch

- Có kỹ năng phân tích dữ liệu thị trường, nhạy bén với trend là một lợi thế

– Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ; Có tầm nhìn chiến lược và quản trị nhân sự tốt. Tư duy nhạy bén, tác phong làm việc chuyên nghiệp

Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15 - 25 triệu (Deal chi tiết khi phỏng vấn) + KPI

- Đóng BHXH sau 6 tháng - 1 năm

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng

- Chế độ thưởng, nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ của Công ty: Phép năm, sinh nhật, hiếu hỉ, team building,..

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, thỏa sức thể hiện đam mê.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin