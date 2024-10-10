Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Am hiểu về Digital Marketing, có khả năng thực chiến, am hiểu các nền tảng Google, SEO, Facebook, Tiktok, Zalo, xây dựng website, trade Marketing. Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường làm đẹp, thẩm mỹ để điều hướng hoạt động Marketing của doanh nghiệp hiệu quả. Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty. Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch Marketing của các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng. Làm việc với TBP các bộ phận khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và Marketing nói riêng. Lên kế hoạch và giám sát việc thực hiện các chiến dịch Marketing, đo lường tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch. Xây dựng mạng lưới đối tác. Tìm kiếm và phát triển đội ngũ chuyên viên Marketing. Giám sát, tham gia và hướng dẫn đội ngũ Media hoạt động hiệu quả (lên kịch bản, quay dựng video, lên content...). Mạnh về kỹ năng đào tạo, truyền đạt kiến thức chuyên môn, kỹ năng quay dựng, lên ý tường. Giám sát và đánh giá KPI công việc của phòng Marketing và các nhân sự trong phòng. Xây dựng và theo dõi báo cáo các chỉ số đo lường độ hiệu quả của Marketing: Mức doanh thu do Marketing đóng góp vào tổng doanh thu, Chi phí trên một khách hàng, Tỉ lệ chuyển đổi. Tìm hiểu, tham mưu cho Ban Giám Đốc những kênh quảng cáo mới, chiến lược mới, công nghệ mới trong lĩnh vực Digital Marketing. Xử lý các khủng hoảng về truyền thông (nếu có).
Am hiểu về Digital Marketing, có khả năng thực chiến, am hiểu các nền tảng Google, SEO, Facebook, Tiktok, Zalo, xây dựng website, trade Marketing.
Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường làm đẹp, thẩm mỹ để điều hướng hoạt động Marketing của doanh nghiệp hiệu quả.
Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty.
Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch Marketing của các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng.
Làm việc với TBP các bộ phận khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và Marketing nói riêng.
Lên kế hoạch và giám sát việc thực hiện các chiến dịch Marketing, đo lường tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch.
Xây dựng mạng lưới đối tác.
Tìm kiếm và phát triển đội ngũ chuyên viên Marketing.
Giám sát, tham gia và hướng dẫn đội ngũ Media hoạt động hiệu quả (lên kịch bản, quay dựng video, lên content...).
Mạnh về kỹ năng đào tạo, truyền đạt kiến thức chuyên môn, kỹ năng quay dựng, lên ý tường.
Giám sát và đánh giá KPI công việc của phòng Marketing và các nhân sự trong phòng.
Xây dựng và theo dõi báo cáo các chỉ số đo lường độ hiệu quả của Marketing: Mức doanh thu do Marketing đóng góp vào tổng doanh thu, Chi phí trên một khách hàng, Tỉ lệ chuyển đổi.
Tìm hiểu, tham mưu cho Ban Giám Đốc những kênh quảng cáo mới, chiến lược mới, công nghệ mới trong lĩnh vực Digital Marketing.
Xử lý các khủng hoảng về truyền thông (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự. Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Marketing hoặc các vị trí tương tự. Có kiến thức Marketing dày dặn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing ở mọi khía cạnh (performance, branding, phân phối,...) Có khả năng quản lý Media. Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu. Hiểu biết về các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh. Có tư duy sáng tạo, đột phá nhưng cũng có đầu óc phân tích sắc sảo. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Chi tiêu ngân sách lớn. Quản lý nhóm từ 10-15 người. Có khả năng đào tạo nhân sự. Có khả năng tổ chức event (nếu cần).
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự.
Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Marketing hoặc các vị trí tương tự.
Có kiến thức Marketing dày dặn, bài bản. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing ở mọi khía cạnh (performance, branding, phân phối,...)
Có khả năng quản lý Media.
Có kiến thức chắc chắn về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu.
Hiểu biết về các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh.
Có tư duy sáng tạo, đột phá nhưng cũng có đầu óc phân tích sắc sảo.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
Chi tiêu ngân sách lớn.
Quản lý nhóm từ 10-15 người.
Có khả năng đào tạo nhân sự.
Có khả năng tổ chức event (nếu cần).

Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH sau thử việc. Nghỉ phép năm : 12 ngày / năm. Thưởng hiệu quả công việc. Du lịch định kì hàng năm. Được tổ chức sinh nhật và nhận quà từ công ty. Thưởng Lễ, Tết.
Tham gia BHXH sau thử việc.
Nghỉ phép năm : 12 ngày / năm.
Thưởng hiệu quả công việc.
Du lịch định kì hàng năm.
Được tổ chức sinh nhật và nhận quà từ công ty.
Thưởng Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11B Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

