Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7,TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Các nhãn hàng phụ trách: Abena – Biocheck – Abcare

Nhãn hàng Abena

Nghiên cứu thị trường và đưa ra định hướng xây dựng chiến lược MKT để phát triển nhãn hàng Abena tại thị trường Việt Nam Lên kế hoạch khuyến mãi cho các kênh online và offline để thúc đẩy bán hàng Giám sát và phê duyệt tài liệu Marketing, leaflet, POSM, brochure quảng cáo Giám sát và phê duyệt nội dung các bài viết trên website/facebook page của các sản phẩm Theo dõi/đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing để đánh gía P/L và đưa ra định hướng tiếp theo Lập và theo dõi ngân sách Marketing hằng quý/hằng năm và phân bổ ngân sách tuỳ theo mỗi thời điểm Phân tích hành vi người tiêu dùng / các hoạt động của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo cho phù hợp Phối hợp cùng các team sales để có các hoạt động bán hàng phù hợp với tính chất của từng kênh phân phối Theo dõi và kịp thời lên các kế hoạch đẩy hàng để bảo đảm thời gian sử dụng của sản phẩm còn đủ đưa ra thị trường Thực hiện các công việc khác được BGĐ giao Báo cáo kết quả công việc theo quy định Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng Marketing Quản lý nhân viên trong phòng ban Xây dựng nội dung đào tạo chuyên sâu về:

Xây dựng nội dung đào tạo chuyên sâu về:

Nhãn hàng Biocheck

Lên kế hoạch phát triển nhãn hàng trên nền tảng online: social content/ social seeding Kết hợp với phòng sales để làm các hoạt động trade promotion tại kênh phân phối

ABCARE

Phối hợp cùng BGĐ xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp Lên ý tưởng bán hàng + phát triển nội dung POSM phù hợp cho các nhóm đối tác bán hàng của Abcare Giám sát và phê duyệt nội dung/hình ảnh trên các nền tảng online như website/facebook page của AbcarE

Hỗ trợ team sales lên các chương trình khuyến mãi hàng tháng/quý và giám sát thiết kế nội dung cho các chương trình đã lên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Marketing Am hiểu sâu sắc về các nguyên tắc và thực tiễn Marketing Có kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược Marketing và lập kế hoạch chiến dịch Có kinh nghiệm quản lý ngân sách Marketing và đội ngũ nhân viên Marketing Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Nắm vững các công cụ và phần mềm Marketing như Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads, ...

Tại Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm Được nghỉ các ngày lễ/tết theo quy định của nhà nước Được thưởng các ngày nghỉ lễ/ tết, sinh nhật, 08/03, 20/10. Được mua bảo hiểm sức khỏe Được tham gia BHXH Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm ( cty đài thọ hoàn toàn chi chí) Được thưởng tháng 13 Được đi du lịch 01 lần/ năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.