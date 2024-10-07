Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công ty.

- Thiết lập ngân sách marketing, trình Ban Tổng Giám đốc duyệt, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

- Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh, Phòng Chiến lược Kinh doanh để xây dựng kế hoạch Marketing, chương trình bán hàng hỗ trợ công việc bán hàng cho từng dự án..

- Lập kế hoạch truyền thông và định hướng thông tin truyền thông sản phẩm theo tiêu chuẩn của từng sản phẩm, kiểm soát việc triển khai thực hiện.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

- Phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.

- Lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về website, fanpage; phát triển và kiểm soát thông tin trên website, mạng xã hội.

- Làm việc với Sở ban ngành về hoạt động liên quan đến quảng cáo: giấy phép quảng cáo, giấy phép thực hiện khuyến mãi.

- Quản trị, xây dựng thương hiệu Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing Kinh nghiệm làm việc: 3-5 năm Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên tiếng Anh tốt. Các kỹ năng khác: Thiết lập mối quan hệ tốt, trình bày, đàm phán, hoạch định, phân tích thị trường... Tính cách: chịu khó, cẩn thận trong việc tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản... Ưu tiên: ứng viên đã từng đảm trách công việc tương tự trong ngành BĐS, Trung tâm Thương mại

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn) Thưởng Lễ + tết theo quy định Công ty Chế độ Hiếu, Hỉ, sinh nhật,.. Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

