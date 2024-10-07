Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 214 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích xu hướng, nhu cầu của thị trường để lập kế hoạch truyền thông, marketing và Phân bổ ngân sách theo tháng, quý, năm. Định hướng, sắp xếp và Phân bổ Công việc cho Phòng ban. Chịu trách nhiệm Giám sát, theo dõi quá trình Thực hiện và đảm bảo chất lượng Công việc của phòng. Tiếp nhận báo cáo hàng ngày, Thực hiện các cuộc họp định kì hàng tuần để sắp xếp Công việc và đảm bảo tiến độ Thực hiện Công việc. Trực tiếp lựa chọn và tuyển dụng nhân sự Chuyên môn cho phòng. Thu xếp các Công việc cần sự phối hợp với các bộ phận, Phòng ban, Công ty thành viên khác. Thực hiện nhiệm vụ khác trong phạm vi liên quan do BGĐ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Marketing, quản trị kinh doanh... Tối thiểu 03 năm đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc các vị trí tương đương. Kiến thức Marketing đa kênh bài bản và trình độ chuyên sâu về 1 trong những mảng sau: Brand Marketing, Advertising, Content Creative, Marcom, PR. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán, làm việc với khách hàng. Kỹ năng quản lý nhóm. Có tư duy logic, kỹ năng phân tích tình huống, giải quyết vấn đề. Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty Thưởng tết dương lịch, tết âm lịch... Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ... Tham gia nhiều hoạt động văn hoá gắn kết của công ty: Party, teambuilding ... Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO

