Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 - 32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hướng dẫn, Điều hành, Phân bổ công việc của Phòng:

1. Hướng dẫn, Điều hành, Phân bổ công việc của Phòng

Trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ, kiến thức về công việc, quy trình làm việc theo các quy định của Công ty cho các nhân sự trong Phòng. Điều hành, phân bổ, phân công các công việc của Phòng xuống cho các nhân viên cấp dưới thực hiện. Tổ chức hướng dẫn và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân viên phòng Marketing.

Trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ, kiến thức về công việc, quy trình làm việc theo các quy định của Công ty cho các nhân sự trong Phòng.

Điều hành, phân bổ, phân công các công việc của Phòng xuống cho các nhân viên cấp dưới thực hiện.

Tổ chức hướng dẫn và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân viên phòng Marketing.

2. Tổ chức thực hiện công tác Phòng Marketing:

Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing để đạt được mục tiêu chung của Công ty. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động và ngân sách marketing hàng năm. Phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Dịch vụ hậu mãi và đại lý để thu thập thông tin thị trường, cập nhật số liệu bán hàng và phản hồi của khách hàng. Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất thay đổi chiến lược phát triển kinh doanh và marketing. Giám sát nội dung thông cáo báo chí, ấn phẩm quảng cáo và ấn phẩm hỗ trợ bán hàng. Đảm bảo thông điệp truyền thông luôn nhất quán. Quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty. Đề xuất và thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Xây dựng và quản lý Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá, phát triển các sản phẩm của Công ty. Lập và thực hiện các chương trình/ khóa học huấn luyện nhân viên bán hàng của Công ty và đại lý, như là nhu cầu và xu hướng thị trường, sản phẩm, đối thủ và chiến lược cạnh tranh, các chương trình hỗ trợ bán hàng...

Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing để đạt được mục tiêu chung của Công ty.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động và ngân sách marketing hàng năm.

Phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Dịch vụ hậu mãi và đại lý để thu thập thông tin thị trường, cập nhật số liệu bán hàng và phản hồi của khách hàng.

Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất thay đổi chiến lược phát triển kinh doanh và marketing.

Giám sát nội dung thông cáo báo chí, ấn phẩm quảng cáo và ấn phẩm hỗ trợ bán hàng. Đảm bảo thông điệp truyền thông luôn nhất quán.

Quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Công ty.

Đề xuất và thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Xây dựng và quản lý Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá, phát triển các sản phẩm của Công ty.

Lập và thực hiện các chương trình/ khóa học huấn luyện nhân viên bán hàng của Công ty và đại lý, như là nhu cầu và xu hướng thị trường, sản phẩm, đối thủ và chiến lược cạnh tranh, các chương trình hỗ trợ bán hàng...

3. Công việc khác:

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng, Ban/đơn vị về các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham mưu, hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn được phân công. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty.

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng, Ban/đơn vị về các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tham mưu, hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ Độ tuổi: 25-45 Học vấn: Đại học trở lên Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: CNTT, truyền thông báo chí, digital marketing,... hoặc các chuyên ngành liên quan. Nhiều kinh nghiệm và kiến thức về: SEO, SEM, ADS, Analytics,.. Biết sử dụng các công cụ: google keywords tool, KW finder, google analytics, google search console, facebook ads, google ads,... Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí trưởng phòng marketing Có kiến thức về digital, performance, tư duy business tốt Tinh thần lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm, hỗ trợ cao, chịu được áp lực công việc.

Giới tính: Nam/nữ Độ tuổi: 25-45

Học vấn: Đại học trở lên

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: CNTT, truyền thông báo chí, digital marketing,... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nhiều kinh nghiệm và kiến thức về: SEO, SEM, ADS, Analytics,..

Biết sử dụng các công cụ: google keywords tool, KW finder, google analytics, google search console, facebook ads, google ads,...

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí trưởng phòng marketing

Có kiến thức về digital, performance, tư duy business tốt

Tinh thần lãnh đạo, tinh thần làm việc nhóm, hỗ trợ cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 25 – 40tr thỏa thuận đúng với năng lực. Địa chỉ làm việc: 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7.

Mức lương 25 – 40tr thỏa thuận đúng với năng lực.

Địa chỉ làm việc: 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7.

+ 8h00 – 17h00 – Thứ 7: 8h00 – 16h00

Thưởng Lễ Tết hằng năm, phụ cấp cơm trưa. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24h ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật lao động.

Thưởng Lễ Tết hằng năm, phụ cấp cơm trưa.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24h ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin