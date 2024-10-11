Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 - 224 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược Marketing để đạt được chỉ tiêu về Số lượng khách hàng hàng tháng/ quý/ năm thông qua các hoạt động Marketing. Lập chương trình hành động hàng tháng/quý/ năm và định vị thương hiệu cho các dịch vụ hiện có, dịch vụ mới về tiếp thị và truyền thông bao gồm: Mục tiêu, xây dựng ý tưởng, thông điệp, hình ảnh thương hiệu của từng chương trình. Tổ chức nghiên cứu thị trường để tiếp tục theo dõi thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chương trình về giá, khuyến mãi,.... Quản lý chất lượng các chiến dịch tiếp thị nhằm đảm bảo tăng lượng Khách hàng và phát triển thương hiệu. Quản lý ngân sách và Chỉ tiêu về số lượng khách hàng hàng tháng/ quý/ năm. Chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung (website, bài viết, hình ảnh, video,...) của Công ty. Nhân sự: chịu trách nhiệm Tuyển dụng - Đào tạo - Xây dựng KPIs cho phòng MKT. Các công việc khác theo yêu cầu của TGĐ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nam - Độ tuổi từ 30 trở lên. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, ... hoặc chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm > 3 năm vị trí tương đương, ưu tiên tại các Spa, Trung tâm thẩm mỹ, Phòng khám, Bệnh viện. Quản lý đội nhóm trên 7 thành viên. Siêng năng, chịu khó, nhiệt tình, năng động, trung thực. Giao tiếp tốt, tương tác với các quản lý phòng ban khác trong Công ty Truyền đạt thông tin, đàm phán, thương lượng tốt.

Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ các chế độ theo Quy định Nhà nước. Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7 & CN). Cơ hội đào tạo bổ sung chuyên môn. Thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

