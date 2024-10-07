Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho toàn hệ thống.

- Xây dựng chiến lược marketing theo tháng, quý, năm cho Công ty theo chỉ tiêu đề ra.

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing,đảm bảo tiến độ hạng mục công việc được giao

- Phân tích dữ liệu thị trường và hỗ trợ thông tin sell out cùng bộ phận Kinh doanh, lên ý tưởng và triển khai các chương trình thúc đẩy doanh số và hiệu quả bán hàng

- Follow-up các sự kiện tài trợ, lên kế hoạch sản xuất các banner/standee quảng cáo, leaflet của thương hiệu tại điểm bán

- Lập kế hoạch phát triển hình ảnh thương hiệu và quản lý thông qua Website, Fanpage, shopee,tiktok,...đảm bảo hình ảnh thương hiệu

- Định nghĩa rõ bản sắc thương hiệu là gì, và bản sắc này sẽ được thể hiện rõ ràng thống nhất bằng tất cả các yếu tố thương hiệu có tiếp xúc với khách hàng như: logo, màu sắc, các in ấn, hình ảnh cửa hàng, lookbook, các thông điệp từ thương hiệu...

- Lập kế hoạch, thực thi và phát triển các hoạt động Digital Marketing đa kênh: SEO, SEM, Facebook, Tiktok, Google, ...; quảng cáo hiển thị và các kênh digital khác.

- Phân tích và báo cáo cấp trên kịp thời các thông tin tiếp nhận được từ nhân viên những xu hướng (trend) của các brand đối thủ cạnh tranh để kịp thời triển khai các hoạt động Digital Marketing.

- Thiết lập mục tiêu và mở rộng thị phần. Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch và chương trình marketing ngắn hạn và dài hạn.

- Lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mãi bao gồm phát triển các kênh khuyến mãi, và chương trình khuyến mãi cụ thể dành cho khách hàng để hỗ trợ cho phát triển kinh doanh.

- Thiết lập ngân sách Marketing, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động Marketing và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

- Ấn phẩm marketing: Quản lý công tác thiết kế và sản xuất các ấn phẩm truyền thông.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về Marketing nội bộ nhằm phát triển sức mạnh thương hiệu cho đội ngũ nội bộ, tạo thêm sức mạnh cạnh tranh về con người.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm Leader/Trưởng phòng

- Từng có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, làm việc với KOL, người nổi tiếng.

- Am hiểu và đam mê về mảng điện tử công nghệ, app giao đồ ăn

- Có kiến thức chuyên sâu về các nền tảng truyền thông, các mạng xã hội (facebook/shopee/tiktok) cách sử dụng các nền tảng này để tạo chiến dịch

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên

- Có kinh nghiệm triển khai và quản lý các chiến dịch marketing đa kênh (digital, offline,...).

- Hiểu biết sâu về các nguyên tắc và chiến lược marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu, quảng cáo, truyền thông, và phân tích dữ liệu.

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý ngân sách và phân bổ nguồn lực marketing hiệu quả.

- Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích Marketing.

- Khả năng lãnh đạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, và xử lý tình huống

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình,đàm phán, và xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác

- Ưu tiên có kinh nghiệm Marketing cho app giao đồ ăn

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : thương lượng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Lễ Tết..)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Có 12 ngày nghỉ phép năm

- Thưởng tháng lương 13, các ngày lễ, sinh nhật ....

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG

