Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Transalign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Điện Biên Phủ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing - Kinh doanh cho mảng thẩm mỹ của công ty, tập trung vào các hoạt động quảng cáo trực tuyến (online ads). Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả. Quản lý, xây dựng và điều phối các hoạt động Marketing - Kinh doanh Quản lý website, mạng xã hội, các kênh truyền thông online. Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...) Phát triển nội dung marketing hấp dẫn, thu hút khách hàng tiềm năng. Tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi, PR nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing - Kinh doanh, đánh giá hiệu quả ROI và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa. Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing - Kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận. Báo cáo kết quả hoạt động Marketing - Kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm setup đôi ngũ Marketing, kinh nghiệm làm việc tại viện thẩm mỹ lớn Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về Marketing, Kinh doanh, đặc biệt là chạy quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...). Nắm vững các kỹ năng Marketing online, SEO, SEM, Social Media Marketing. Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra giải pháp tối ưu hóa. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ.

Tại Công ty cổ phần Transalign Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Transalign

