Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thanh Khương, Thuận Thành

Trưởng phòng nhân sự

1. Quản trị nguồn nhân lực:

- Phân tích nhu cầu nhân lực - Tạo kênh và Tuyển dụng (Ưu tiên)

- Xây dựng đội ngũ kế thừa

- Đánh giá hiệu quả công việc và quản lý thành tích

- Quản lý lương thưởng và các chế độ đãi ngộ

2. Quản trị rủi ro pháp lý lao động; Khen Thưởng; Kỷ luật

3. Quản trị Hành chính văn phòng

4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng: Tuyển dụng; Giao tiếp; Giải quyết vấn đề; Quản lý thời gian; Soạn thảo văn bản

Thái độ, phẩm chất: Trung thực; Trách nhiệm; Chỉn chu

Ưu tiên: Có thế mạnh về tuyển dụng các vị trí Quản lý cấp trung và NVKD

Trên 2 năm kinh nghiệm

Nắm rõ Luật lao động

Có kinh nghiệm về xây dựng hệ thống, chính sánh nhân sự

Có kiến thức về KPI

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Theo quy định chung của Công ty. Chế độ bảo hiểm

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

