Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Trưởng phòng nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Thanh Khương, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

1. Quản trị nguồn nhân lực:
- Phân tích nhu cầu nhân lực - Tạo kênh và Tuyển dụng (Ưu tiên)
- Xây dựng đội ngũ kế thừa
- Đánh giá hiệu quả công việc và quản lý thành tích
- Quản lý lương thưởng và các chế độ đãi ngộ
2. Quản trị rủi ro pháp lý lao động; Khen Thưởng; Kỷ luật
3. Quản trị Hành chính văn phòng
4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng: Tuyển dụng; Giao tiếp; Giải quyết vấn đề; Quản lý thời gian; Soạn thảo văn bản
Thái độ, phẩm chất: Trung thực; Trách nhiệm; Chỉn chu
Ưu tiên: Có thế mạnh về tuyển dụng các vị trí Quản lý cấp trung và NVKD
Trên 2 năm kinh nghiệm
Nắm rõ Luật lao động
Có kinh nghiệm về xây dựng hệ thống, chính sánh nhân sự
Có kiến thức về KPI

Quyền Lợi

Theo quy định chung của Công ty. Chế độ bảo hiểm
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, ngõ 23 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

