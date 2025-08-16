Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 556 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xét nghiệm.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ xét nghiệm của công ty đến khách hàng.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký kết.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xét nghiệm, Dược, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp cơm trưa, xăng xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ MAIA
